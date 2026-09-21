Jubileum Rotary AMU: 50 jaar verbinden

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 19 september vierde Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn (AMU) haar vijftig-jarig jubileum. Ruim 80 huidige en voormalige leden en hun partners kwamen samen voor een warm weerzien. Extra bijzonder was de aanwezigheid van de twee nog levende oprichters van onze club. Ook de nieuwe burgemeester van De Ronde Venen Rosan Kocken kwam langs om kennis te maken met AMU. Voorzitter Jan-Dirk Ruizendaal blikte terug op vijftig jaar clubgeschiedenis. Mooie herinneringen, verhalen en anekdotes kwamen voorbij, maar vooral ook de vele maatschappelijke initiatieven waarvoor leden zich in al die jaren hebben ingezet. Want vijftig jaar AMU is meer dan een jubileum. Het is vijftig jaar mensen uit de regio verbinden die samen iets willen betekenen voor een ander.

Vanuit vriendschap, maatschappelijke betrokkenheid en het motto ‘Service Above Self’ zetten de leden hun kennis, netwerk en energie in voor projecten dichtbij huis en daarbuiten.

Denk aan initiatieven zoals de Moederverwendag, Soos de Cirkel en Stichting Anders. Projecten die mede mogelijk worden gemaakt door de fundraisingactiviteiten van Rotaryclub AMU, waaronder Jostibandconcerten, de Santa Run, veilingen en het bungee-roeien aan de Amstel. Het was een geslaagde jubileumdag waarop met plezier en warmte kan worden teruggekeken.

Foto: Gezellig druk tijdens de jubileumviering van Rotaryclub AMU. Foto: Jip van der Valk

