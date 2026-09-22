Buurtkamers serveren gratis maaltijd op Burendag

De Ronde Venen – Een goed ontbijt of lunch is een mooie aanleiding om de buurt eens op een andere manier te leren kennen. Tijdens Burendag op zaterdag 26 september openen verschillende Buurtkamers van Stichting Samens in De Ronde Venen de deuren. Buurtbewoners kunnen gratis aanschuiven en elkaar ontmoeten. De ochtend of middag staat in het teken van gezelligheid en contact. Aanmelden is niet nodig.

In Mijdrecht, Abcoude, Vinkeveen en Wilnis wordt van 10.00 tot 12.00 uur een gratis ontbijt geserveerd. Het gaat om de Buurtkamer aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht, Dorpszicht 22 in de Angstelborgh in Abcoude, Tuinderslaantje 4 in De Boei in Vinkeveen en Dorpsstraat 28 in Wilnis. In De Hoef vindt het ontmoetingsmoment plaats van 12.00 tot 14.00 uur. Daar staat een gratis lunch klaar in de Buurtkamer aan de Oostzijde 45.

De maaltijden worden mogelijk gemaakt door sponsoring van De Strooppot en de Melktap. Burendag biedt daarmee niet alleen iets lekkers op tafel, maar vooral een gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen.

Wie meer wil weten over Burendag in de Buurtkamers of zelf een activiteit wil organiseren, kan contact opnemen met het opbouwwerk van Stichting Samens via opbouwwerk@stichtingsamens.nl of 0297-230280.

Via Buurtkamers is er de gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. Foto: Burendag.