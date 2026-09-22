Amb8route voert langs lokale producten

Regio – Ambacht, natuur en lokale producten komen samen tijdens de Amb8route, een recreatieve fiets- en wandelroute door het Groene Hart en de regio. De route van 15 tot 18 kilometer voert in een lus langs onder meer De Kwakel, Kudelstaart, Bilderdam en Vrouwenakker. Deelnemende ambachtelijke ondernemers openen van 10.00 tot 17.00 uur hun deuren en laten zien wat er achter hun werk schuilgaat.

Lokale ambachten

De route biedt een brede kijk op lokale ambachten. Zo zijn er onder meer azijn, zeep en gerookte paling te vinden, maar ook pottenbakken, schilderkunst, beeldhouwen en meubel maken. Bij de deelnemende locaties zijn bovendien extra ambachten te ontdekken. Deze editie is er ook sprake van ‘ambacht op locatie’.

De omgeving vormt daarbij een belangrijk onderdeel van de route. Deelnemers komen langs de Westeinderplassen, de Drecht, het Jaagpad aan de Amstel en het buitengebied rond Bilderdam en Vrouwenakker. Onderweg zijn verschillende dieren te zien, waaronder Schotse Hooglanders. Ook de regionale producten krijgen een plek. Paling, lokaal vlees en stroopwafels behoren tot de mogelijkheden om onderweg te proeven. Daarnaast zijn lokale producten en kunstwerken te koop.

Ambachtsmarkt

Bij Café Op de Hoek vindt deze editie een extra ambachtsmarkt plaats. Daar presenteren nog meer makers hun werk en ambachten. Voor kinderen is een foto-speurtocht uitgezet. De benodigde formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij de deelnemende locaties. De routekaart kost 3,50 euro en is verkrijgbaar bij alle deelnemende locaties, Café Op de Hoek en Theetuin (H)eerlijk. De kaart is geldig voor twee personen; kinderen fietsen gratis mee. Starten kan bij iedere deelnemer. Wie fietsen per auto aanvoert, kan parkeren bij de Kudelstaartse loswal aan de Herenweg, tegenover nummer 21, of bij winkelcentrum Kudelstaart. Een digitale routekaart kost 2,50 euro. Meer informatie: www.amb8route.nl.

Paling, lokaal vlees en stroopwafels behoren tot de mogelijkheden om onderweg te proeven. Foto: aangeleverd.