Rondvaart brengt halve eeuw TTC de Merel tot leven

Vinkeveen – Met een rondvaart over de Vikeveense Plassen heeft TTC de Merel zaterdag 19 september een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Na eerdere lustrumactiviteiten, waaronder een bezoek aan het WK veldrijden in Hulst en een familiefietsdag, vormde deze bijeenkomst een moment van ontspanning en terugblik voor leden en oud-leden.

Ruim vijftig deelnemers stapten in de middag aan boord voor een tocht over de plassen. Hoewel de zon zich niet voortdurend liet zien, waren de omstandigheden aangenaam. Voorafgaand aan de vaartocht stond voorzitter Peter Meijer stil bij het bijzondere jubileum. Een opvallend moment volgde met de schenking van een ingelijst wielershirt door oud-lid Ton Bocxe. Het wollen shirt, dat rond 1980 werd gedragen, symboliseert een periode waarin de club verder groeide en verstevigde. Bocxe speelde in die jaren een belangrijke rol binnen de vereniging, zowel bestuurlijk als organisatorisch.

Herinneringen

Tijdens de vier uur durende tocht werden herinneringen opgehaald aan vijf decennia TTC de Merel. De aanwezigheid van clubleden van het eerste uur, onder wie Ton Bocxe, Jacques Turkenburg, Nico Kroon en Piet van Beek, gaf de verhalen extra betekenis en kleur.

De middag werd afgesloten met een barbecue aan boord. Daarmee kreeg niet alleen een geslaagde dag, maar ook een stuk verenigingsgeschiedenis een passend podium. TTC de Merel liet zien dat een jubileum vooral draait om ontmoeting, herinnering en verbondenheid.

Ruim vijftig deelnemers stapten aan boord voor een tocht over De Vinkeveense Plassen. Foto: aangeleverd.