KBO Uithoorn verbindt senioren

Uithoorn – Senioren die op zoek zijn naar gezelligheid, ontmoeting en een sterke belangenorganisatie kunnen terecht bij KBO Uithoorn. De vereniging, onderdeel van KBO Noord-Holland, biedt haar leden een gevarieerd programma van activiteiten en zet zich tegelijkertijd in voor de belangen van ouderen op lokaal en landelijk niveau.

Een vast onderdeel van het programma is de wekelijkse soos op donderdagmiddag in het Bilderdijkhof. Hier ontmoeten leden elkaar voor een gezellige middag met ruimte voor gesprek, ontspanning en sociale contacten. Daarnaast organiseert KBO Uithoorn vier keer per jaar een uitstapje naar interessante bestemmingen in Nederland.

Volgens de vereniging wordt gezamenlijke belangenbehartiging steeds belangrijker nu het aantal 50-plussers blijft groeien. Door zich te verenigen kunnen senioren hun stem krachtiger laten horen op onderwerpen die voor hen van belang zijn, zoals zorg, wonen, mobiliteit en digitalisering. KBO Uithoorn maakt daarbij deel uit van een groter netwerk van seniorenverenigingen die zich inzetten voor de positie van ouderen in de samenleving.

Diverse voordelen

Naast activiteiten en belangenbehartiging profiteren leden van diverse voordelen. Zo bieden Zilveren Kruis Achmea en Univé een korting van 10 procent op aanvullende zorgverzekeringen. Ook zijn er via Univé aantrekkelijke kortingen mogelijk op verschillende schadeverzekeringen.

Leden ontvangen bovendien tien keer per jaar het KBO Magazine, dat gezamenlijk wordt uitgegeven door KBO Noord-Holland en KBO Zuid-Holland. Het magazine bevat nieuws, achtergrondverhalen, informatie over activiteiten en artikelen over actuele onderwerpen zoals wonen, zorg en digitalisering. Het blad wordt voor een belangrijk deel samengesteld door vrijwilligers en bevat tevens bijdragen van leden en lokale afdelingen.

KBO Uithoorn nodigt belangstellenden uit om kennis te maken met de vereniging en deel te nemen aan de activiteiten. Wie meer informatie wenst over het lidmaatschap of de mogelijkheden binnen de vereniging kan contact opnemen met Richard van den Berg via ledenadm.kbo.uithoorn@gmail.com.