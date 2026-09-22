Dorpshart De Kwakel feestelijk opgeleverd

De Kwakel/Uithoorn – Met een feestelijke bijeenkomst op het nieuwe plein is de vernieuwde openbare ruimte in het dorpshart van De Kwakel officieel opgeleverd. Samen met bewoners, ondernemers en betrokken partners stond de gemeente Uithoorn stil bij de afronding van een project dat het centrum van De Kwakel een geheel nieuwe uitstraling heeft gegeven.

Tijdens het opleverfeest spraken wethouder Ferry Hoekstra, portefeuillehouder Leefomgeving, en Joost Wagemakers, directeur van het Omgevingsfonds Schiphol (OFS), de aanwezigen toe. Beiden stonden stil bij de samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente die aan de basis stond van de vernieuwing van het dorpshart.

Wagemakers benadrukte het belang van investeringen die bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving rondom Schiphol en sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop De Kwakel gezamenlijk vorm heeft gegeven aan de plannen. Dankzij een substantiële bijdrage van het Omgevingsfonds Schiphol, voorheen Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), kon een belangrijke extra kwaliteitsslag worden gemaakt in de openbare ruimte en bij de renovatie van het dorpshuis. Omgevingsfonds is een onafhankelijke stichting die volledig wordt gefinancierd door Royal Schiphol Group.

Toekomstbestendig dorpshart

De herinrichting van het centrum van De Kwakel is het resultaat van een intensief co-creatieproces tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente. Vanaf het begin werkten alle betrokken partijen samen aan een gedeelde ambitie: een aantrekkelijk, groen en toekomstbestendig dorpshart dat past bij de identiteit van De Kwakel. Door kennis, ideeën en belangen te bundelen, ontstond een breed gedragen ontwerp dat uiteindelijk heeft geleid tot het vernieuwde centrum van vandaag.

De openbare ruimte is volledig vernieuwd. Er zijn wadi’s aangelegd voor de opvang van regenwater, het plein heeft een nieuwe inrichting gekregen en er is zo meer ruimte ontstaan voor groen en verblijfskwaliteit. Ook het vernieuwde dorpshuis De Quakel vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe centrum. Daarnaast heeft de nieuwe supermarkt een prominente plek gekregen in het dorpshart en wordt het initiatief financieel gesteund door een grote kring van inwoners. Boven de supermarkt zijn appartementen gerealiseerd, waarmee wonen, ontmoeten en voorzieningen op een logische manier samenkomen.

Trots op resultaat

Wethouder Ferry Hoekstra kijkt met trots terug op het project: “Dit vernieuwde dorpshart laat zien wat er mogelijk is als inwoners, ondernemers en gemeente samen optrekken. De Kwakel heeft een centrum gekregen dat past bij het karakter van het dorp: groen, gastvrij en klaar voor de toekomst. We mogen trots zijn op wat we hier met elkaar hebben bereikt.”

Wat begon als een noodzakelijke vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur groeide uit tot een veel breder project. Door de gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen kon niet alleen de openbare ruimte worden vernieuwd, maar kreeg het gehele centrumgebied een kwaliteitsimpuls. Het vernieuwde dorpshart biedt meer ruimte voor ontmoeting, is beter voorbereid op extreme weersomstandigheden en heeft een moderne uitstraling die aansluit bij de gemoedelijke, dorpse identiteit van De Kwakel.

Waardering

De gemeente spreekt haar waardering uit voor alle inwoners, ondernemers, leden van de werkgroep en klankbordgroep en de uitvoerende partijen die aan dit project hebben bijgedragen. Dankzij hun inzet én de bijdrage van het Omgevingsfonds Schiphol heeft De Kwakel een dorpscentrum gekregen dat niet alleen mooier en groener is geworden, maar ook duurzaam en toekomstbestendig is ingericht voor de komende generaties. Het vernieuwde dorpshart laat zien wat er mogelijk is wanneer inwoners, organisaties en overheden samen investeren in de kwaliteit van de leefomgeving.

Het vernieuwde dorpshart van De Kwakel is een mooi voorbeeld van een initiatief dat dankzij samenwerking en financiële ondersteuning werkelijkheid kon worden. Het Omgevingsfonds Schiphol (OFS) zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de Schipholregio. Het fonds nodigt inwoners, verenigingen, stichtingen en andere initiatiefnemers uit om met ideeën en projecten te komen die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van hun omgeving. Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op www.omgevingsfondsschiphol.nl.

Wethouder Ferry Hoekstra (midden) en directeur van het Omgevingsfonds Schiphol onthullen samen met betrokken en actieve buurtbewoners uit De Kwakel de plaquette ter gelegenheid van de officiële opening van het vernieuwde dorpscentrum in De Kwakel. Foto: gemeente Uithoorn.