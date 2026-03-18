Uithoorn – Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) presenteerde zondag in De Schutse weer een prachtig programma. Dat was dankzij het optreden van het literair-muzikale duo Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel. Al eerder was het duo in Uithoorn met het beproefde recept van een kleinkunstvoorstelling: een liedje, een verhaaltje, een liedje, een verhaaltje, enzovoort.

Afwisselend met de liedjes droeg Thomas Verbogt met volmaakte timing de een na de andere autobiografische anekdote voor. Kleine gebeurtenissen, meegemaakt in verwondering over onverwachte wendingen in alledaagse situaties. De kus op de wang bij het verlaten van een supermarkt, door een moeder als late dankbetuiging na het betalen van een ijsje voor haar kleuter. Toen mama bij een ijskar, lang geleden, geen kleingeld op zak had. Onschuldig pikant met een knipoog was het verhaal over de onverwachte kennismaking met de broodje-bal serverende Ria die veertig jaar geleden voor een stuiver haar kinderrokje optilde. De te talrijke autorijlessen met een rare instructrice en het rijexamen in een automaat met het advies ‘Meneer, u denkt te veel na’ De mislukte deur die volgens een wonderlijk bureaucratisch gemeentelijk puntensysteem in de wand tussen een slaapkamer en het trapportaal moest komen.

Het duo hield de aandacht van het publiek in de volle zaal moeiteloos vast. Het was voor allen stellig een genoegen om in de stroom van slecht nieuws uit de hele wereld op een zonnige middag in De Schutse weer eens onbekommerd te genieten en vooral te lachen.

Op de foto: Thomas en Beatrice, vermakelijk en ontroerend. Foto: aangeleverd.