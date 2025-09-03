Thamen pakt kampioenschap na zege op Cromtigers

De Kwakel – Thamen mocht na de zomerstop aantreden in Assendelft voor de langverwachte kampioenswedstrijd tegen de Cromtigers. En alsof er geen zomerpauze was geweest, begon de ploeg uit Uithoorn precies waar het voor de break geëindigd was.

In de eerste slagbeurt opende Joey Eeman het vuur direct met een homerun over het hek in het rechtsveld: 1-0. Niet veel later volgde een rake double van Ties van der Beeke die de stand verder uitbreidde naar 3-0. In de gelijkmakende helft van de eerste inning wist Cromtigers terug te slaan met een paar hits op het pitchen van starter Lieuwe Hoekstra, waardoor het 3-2 werd. Even leek het spannend te worden toen Cromtigers in de tweede inning zelfs langszij kwam: 3-3.

Maar zoals zo vaak dit seizoen was dat het hoogst haalbare voor de tegenstander. In de derde inning pakte Thamen direct de voorsprong terug, en in de vijfde inning werd het verschil gemaakt. Met hits van onder meer Joey Eeman, Gianni Frolijk, Jelger Algra, Rick Groen en Teun van der Meer liep Thamen uit naar 8-3. In de zesde inning volgden nog meer rake klappen: Rossini Frolijk, Jelger Algra en Ties van der Beeke zorgden dat de teller op 12-3 kwam te staan.

Voorsprong vergroot

In de zevende inning kwamen Joey Eeman en Gianni Frolijk op het honk, waarna Rossini Frolijk de bal het park uit sloeg met een homerun. Hiermee werd de voorsprong vergroot naar 15-3. Lieuwe Hoekstra had ondertussen zijn laatste slagmensen uitgezet, waarna Djeraldo Soerka het werpen overnam. Cromtigers wist de schade nog iets te beperken tot 15-5, maar verder kwamen ze niet.

Thamen speelt daarmee opnieuw een wedstrijd van slechts zeven innings en mag zich kampioen van de 2e klasse poule B noemen. De ploeg won op dominante wijze en heeft dit seizoen (tot nu toe) alle wedstrijden in reguliere competitie gewonnen.

Zaterdag 28 september speelt Thamen de kampioenswedstrijd om de landelijke titel tegen de kampioen van poule A. Maar eerst wachten nog twee wedstrijden in het reguliere seizoen. Volgende week reist de ploeg af naar Enschede om het op te nemen tegen de Tex Town Tigers, met als nieuw doel: ongeslagen kampioen worden.

De kampioenen. Foto: aangeleverd.