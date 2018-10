Promotie voor Thamen honkballers

Uithoorn – Afgelopen donderdagavond stond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma van de Thamen honkballers. Kinheim H2 kwam op bezoek om de verregende wedstrijd van 21 september in te halen, en deze keer was het schitterend weer. Mike van Rekum weet in de tweede inning het eerste honk te bereiken via een vier wijd, kan doorschuiven naar het tweede honk nadat Lucas Vos vier wijd krijgt. Een wilde worp zorgt ervoor dat beide heren een honk kunnen opschuiven. Jelle Vogelaar slaat de bal in het outfield voor een opofferingsslag en Van Rekum kan scoren, 1-0.

Punt

Kinheim weet een punt te scoren na een tweehonkslag en een tweetal errors, 1-1. Thamen pakt in de gelijkmakende derde inning zes punten, tweehonkslagen van Menno Schouten, Maikel Benner en Rick Groen zorgen voor de eerste 2 punten. Lucas Blonk (vervanger Van Rekum) komt op de honken door een fout, Farley Nurse slaat een honkslag en Lucas Vos zijn hit zorgt voor een veldfout aan Kinheim kant en Groen scoort, 4-0. Ook Vogelaar bereikt de honken via een fout, Wietse Cornelissen krijgt vier wijd en zo druppelen de punten lekker binnen tot 7-1.

Dichterbij

Kinheim komt in de vierde inning weer een beetje dichterbij en scoort drie punten, 7-4 en pakt ook in de zesde inning nog 3 punten en dan is het opeens gelijk 7-7.

In de gelijkmakende zevende inning slaat Blonk een honkslag, steelt het tweede honk en kan scoren nadat op de hit van Vogelaar Kinheim een verkeerde aangooi maakt, 8-7. In de gelijkmakende achtste inning komt Ernst Koole op de honken met een tweehonkslag. Schouten slaat een tweehonkslag waarop Koole kan scoren en Schouten zelf komt even later over de thuisplaat op een infieldhit van Blonk, 10-7.

Kinheim weet niet meer te scoren in de negende inning en Thamen weet de laatste wedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. Thamen weet hiermee de 4e plaats in de eerste klasse te verzekeren en zal volgend seizoen uitkomen in de Topklasse.