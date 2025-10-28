Thamen Diving biedt blik onder water

Regio – Wie zich ooit heeft afgevraagd wat zich onder het wateroppervlak afspeelt, vindt in Thamen Diving een toegangspoort tot een wereld die doorgaans verborgen blijft. De duikvereniging, al meer dan een halve eeuw actief en aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), opent in januari opnieuw de deuren voor haar 1-ster duikopleiding. Daarmee biedt zij inwoners van Uithoorn, De Ronde Venen en Aalsmeer niet alleen een kennismaking met de onderwaterwereld, maar ook de mogelijkheid om een internationaal erkend duikbrevet te behalen.

Laagdrempelig

De wekelijkse trainingen vinden plaats op donderdagavond in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Onder leiding van een toegewijd team van ervaren instructeurs worden deelnemers vertrouwd gemaakt met het duiken met perslucht, het hanteren van duikapparatuur en het navigeren in een omgeving waar zwaartekracht en geluid zich anders gedragen. De benodigde uitrusting wordt door de vereniging beschikbaar gesteld, waardoor deelname laagdrempelig blijft.

Introductieduik

Voor wie nog twijfelt, biedt Thamen Diving de mogelijkheid tot een introductieduik. Een vrijblijvende eerste ervaring, bedoeld om te ontdekken of de duiksport past bij de eigen nieuwsgierigheid en fysieke mogelijkheden. Regelmatig worden duiken en evenementen georganiseerd, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Dankzij de inzet van vrijwilligers blijft de opleiding toegankelijk, zowel financieel als praktisch.

Mijlpaal

In 2024 vierde de vereniging haar 50-jarig jubileum; een mijlpaal die niet alleen getuigt van continuïteit, maar ook van een blijvende passie voor het onbekende. Wie zich geroepen voelt om letterlijk en figuurlijk dieper te duiken, vindt bij Thamen Diving een gemeenschap die de adem inhoudt voor het wonderlijke onderwaterleven.

Meer informatie en aanmelding via: http://www.thamendiving.nl.

De wekelijkse trainingen vinden plaats op donderdagavond in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Foto: aangeleverd.