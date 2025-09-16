Tafeltennisvereniging TVO weer van start

De Kwakel – De Kwakelse tafeltennisvereniging TVO heeft weer plaats voor nieuwe leden. TVO is een gezellige club waar elke maandag in dorpshuis De Quakel een onderlinge competitie wordt gespeeld.

TVO staat voor ‘Tafeltennis Voor Ontspanning’. Het gaat hier in de eerste plaats om gezelligheid. De club is niet aangesloten bij een bond, het is dus geheel vrijblijvend, geen competitiedruk. Voor mensen die dit wél willen, wordt een onderlinge competitie georganiseerd, wat dus betekent dat je tegen andere leden van de vereniging speelt.

Degenen die het leuk vinden om ook eens een balletje te slaan, zijn van harte welkom in het dorpshuis, Kerklaan 16, De Kwakel. De zaal is elke maandag open vanaf 19.30 uur.

TVO heeft weer plaats voor nieuwe leden. Foto: aangeleverd.