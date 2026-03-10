Uithoorn – Tijdens een recente bijeenkomst van het Taalcafé in Uithoorn stond het thema gemeenteraadsverkiezingen centraal. Met behulp van een verkiezingskrant in gewone taal, filmpjes en oefeningen kregen deelnemers uitleg over hoe verkiezingen werken en waarom stemmen belangrijk is. In kleine groepjes, met verschillende taalniveaus, gingen zij daarna met elkaar in gesprek over wat er speelt in Uithoorn en De Kwakel.

Het Taalcafé is een plek waar mensen in informele sfeer het Nederlands beter leren spreken en begrijpen. Deelnemers praten samen over alledaagse onderwerpen op hun eigen niveau, in kleine groepjes begeleid door vrijwilligers. Door te oefenen groeit het zelfvertrouwen om ook buiten het Taalcafé gesprekken aan te gaan.

Iedereen welkom

Het Taalcafé is er voor iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren. Het maakt niet uit welke achtergrond iemand heeft of hoelang iemand al in Nederland woont. Denk bijvoorbeeld aan een buur, collega of kennis die zich soms moeilijk kan redden bij een gesprek met de huisarts, op het werk of in de buurt.

Het Taalcafé vindt elke donderdagavond plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Tijdens schoolvakanties is er geen Taalcafé.

Voor meer informatie of vragen: Carolijn of Rosanne, 0297-230280, taalhuis@stichtingsamens.nl. Het Taalcafé is onderdeel van het Taalhuis Uithoorn en is een samenwerking van Stichting Samens, Bibliotheek Amstelland en de gemeente Uithoorn.

Het Taalcafé maakt gemeenteraadsverkiezingen begrijpelijk. Foto: aangeleverd.