Succesvolle week voor Legmeervogels

Uithoorn– Vorige week moest Legmeervogels aantreden voor een bekerwedstrijd tegen tweedeklasser VV Egmond en voor de competitie twee dagen later tegen het Haagse HVV, een vereniging opgericht in 1888. Voor Legmeervogels zijn beide duels met winst afgesloten. De bekerwedstrijd werd met 4-2 gewonnen en tegen competitiegenoot HVV was er de nipte 2-1 zege voor de Vogels.

Legmeervogels begon het bekerduel met VV Egmond voortvarend en dicteerde in de openingsfase het spel. De bezoekers kwamen er nauwelijks aan te pas. Toch bleef de productie beperkt tot één treffer: Derk Streefkerk benutte een toegekende strafschop feilloos en zette zijn ploeg op 1-0. Na die sterke start zakte het spel van Legmeervogels echter zichtbaar in. Rond de twintigste minuut leidde slordigheden in de verdediging tot twee treffers van Egmond-spelers Klijbroek en Koel, waardoor de bezoekers plots met 1-2 de leiding namen. Met die stand brak ook de rust aan.

In de tweede helft hield Egmond in eerste instantie goed stand. Legmeervogels creëerde wel mogelijkheden, maar had grote moeite om deze te verzilveren. Pas in de 66ste minuut bracht invaller Mika de Jeer zijn ploeg langszij door een fraai uitgespeelde aanval af te ronden: 2-2.

In de slotfase schakelde Legmeervogels nog één keer op. Eerst schoot Jordy Nieuwendijk de 3-2 binnen, waarna Dion Reuvekamp de marge verder vergrootte tot 4-2. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar. Meteen na het laatste fluitsignaal was de ontlading groot: Legmeervogels schreef historie door zich te plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB-bekercompetitie.

Thuis tegen HVV

Drie dagen later stond alweer een belangrijk competitieduel op het programma, thuis tegen HVV. Eerder dit seizoen verloor Legmeervogels in Den Haag nog met 4-3, ondanks een 0-3 voorsprong, waardoor de ploeg iets recht te zetten had. In de beginfase hielden beide teams elkaar in evenwicht. Na een kwartier leidde een fraai opgezette aanval via meerdere schijven tot de openingstreffer. Dion Reuvekamp bediende Chris Zaide, die van dichtbij eenvoudig raak schoot, 1-0. Kort daarna ontsnapte Jayden Zschuschen aan zijn directe tegenstander, die hem vervolgens aan het shirt terugtrok. Scheidsrechter oordeelde resoluut: een directe rode kaart voor HVV-verdediger Maura Suarez. De numerieke meerderheid voor Legmeervogels hield echter niet lang stand. Voor rust kreeg Raymond Mensah zijn tweede gele kaart, waardoor beide ploegen met tien man verder moesten.

Ook na rust golfde het spel op en neer en had vooral de verdediging van Legmeervogels de handen vol aan de Haagse druk. HVV ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar gaf hierdoor ook ruimte weg. In de 75ste minuut profiteerde Legmeervogels van een snel uitgevoerde counter. Reuvekamp schatte een pass van Jordy Nieuwendijk uitstekend in en tikte de 2-0 binnen. HVV zette daarna alles op alles en werd uiteindelijk beloond via een treffer van Alex Burghouwt, waardoor de spanning volledig terugkeerde. De gasten drongen nog heviger aan, maar Legmeervogels wist ondanks de ontstane ruimte voorin niet meer te profiteren.

Aanstaande zondag gaat Legmeervogels naar Den Haag voor een duel tegen SSA FC Skill. Dit duel begint om 15.00 uur op Sportpark Zonneveld. De loting voor de kwartfinale is geweest. In pot zaten naast Legmeervogels, FC Aalsmeer, AFC’34, JOS/Watergraafsmeer, Ajax zaterdag, DEM, allen 4e divisie, SV Zeist dat uitkomt in de 2e klasse en tenslotte Elinkwijk dat speelt in de 3e klasse. Legmeervogels lootte Elinkwijk.

Een succesvolle week voor Legmeervogels. Hier een foto uit het duel met HVV. Foto: aangeleverd.