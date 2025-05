Succesvolle pupillenwedstrijd bij AKU

Uithoorn – Atletiekvereniging AKU heeft zaterdag 17 mei een zeer succesvolle competitie voor ruim 250 pupillen georganiseerd. Deze wedstrijd was de tweede wedstrijd in een serie van drie, waar pupillen zich op basis van de prestaties in de drie voorrondes, zich kunnen plaatsen voor de Noord-Hollandse finale in Haarlem. Na de tweede competitie bij AKU liggen een hoop individuele atleten en teams op koers voor een finaleplaats.

Onder zonnige omstandigheden startten de teams met een estafette, waarna ze een meerkamp van drie onderdelen moesten afwerken. De jongste pupillen liepen een 40 meter en gingen daarna verspringen en balwerpen. De oudere pupillen moesten naast het sprinten hoogspringen en kogelstoten. De meerkamp werd afgesloten met een 600/1000 meter.

Vanuit AKU stonden er bijna 60 enthousiaste atleten aan de start. De jeugd van AKU maakte veel indruk met de goede wissels tijdens de estafette en lieten zich vaak voorin zien in de strijd met de andere verenigingen. De AKU jeugdtrainers keken trots naar de prestaties van hun pupillen, die hun goede begeleiding tijdens de trainingen beloond zagen worden met mooie prestaties. Er sneuvelden heel veel persoonlijke records, clubrecords en er werden aan het einde van de dag tijdens de prijsuitreiking veel medailles uitgereikt aan de AKU talenten.

De organisatie van AKU zorgde weer voor een vlekkeloze organisatie. Door de vele enthousiaste juryleden, hulpouders en vrijwilligers verliep de wedstrijd voorspoedig en kan de organisatie terugkijken op een erg succesvolle dag.

De volgende wedstrijd is op 27 juni in Aalsmeer, waar de AKU pupillen weer hun talenten kunnen laten zien. Komende maand zullen naast de pupillen ook de junioren in veel actie komen. De U14/U16 strijden om een ticket voor de landelijke finale in september en de U18/U20 staan met een groot team aan de start in Huizen. Ook zal een aantal talenten van AKU deelnemen aan het Nederlands kampioenschap voor junioren U18/U20.

Atletiekvereniging AKU heeft zaterdag 17 mei een zeer succesvolle competitie voor ruim 250 pupillen georganiseerd. Foto: aangeleverd.