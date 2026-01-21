Succesvolle Jarige Job Run in Wilnis voor het goede doel

Wilnis stond afgelopen zondag 18 januari in het teken van sport en solidariteit tijdens de Jarige Job Run. Honderden hardlopers en wandelaars verschenen aan de start om zich in te zetten voor Stichting Jarige Job, die zich inzet voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren vanwege financiële omstandigheden.

Wilnis Doet

Het evenement werd georganiseerd door Wilnis Doet, dat opnieuw liet zien hoe groot de maatschappelijke betrokkenheid in het dorp is. Wilnis Doet is een samenwerking tussen inwoners en ondernemers uit het dorp en de motor achter veel lokale evenementen in Wilnis. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, sponsoren en deelnemers verliep de run soepel en in een gezellige sfeer. Jong en oud deden mee aan de verschillende afstanden en genoten van het parcours door en rond Wilnis.

Opbrengst voor een goed doel

De opbrengst van de Jarige Job Run komt volledig ten goede aan het goede doel, waarmee verjaardagsboxen voor duizenden kinderen mogelijk worden gemaakt. Voor veel kinderen in Nederland is een verjaardag vieren namelijk niet vanzelfsprekend. Thuis is er simpelweg geen geld om dit feestelijke moment mogelijk te maken. Stichting Jarige Job biedt een oplossing: de verjaardagsbox. Deze feestelijke box bevat alles wat nodig is voor een echte verjaardag, zowel thuis als op school! Meer dan 176.000 kinderen vieren jaarlijks hun verjaardag met de hulp van Stichting Jarige Job.

Sport en saamhorigheid

Door deze Jarige Job Run in Wilnis kunnen weer heel veel kinderen hun verjaardag vieren. Wilnis Doet kijkt tevreden terug op een geslaagde editie waarin sport en saamhorigheid centraal stonden. Maar natuurlijk altijd leuk als je in de krant genoemd wordt als je in de top 3 bent geëindigd!

JJRUN, JARIGE JOBRUN

1. Sander Tuinhof – De Kwakel 2. Jurre Kraak -Wilnis 3. Teun Hendrickx Wessels – Vinkeveen

PRESTATIELOOP 5KM Dames

1. Simone Hoogendoorn – Woerdense Verlaat 2. Marielle van Leeuwen – Vinkeveen 3. Marga Poen -Wilnis

PRESTATIELOOP 5KM Heren

1. Peter Douven – Vinkeveen 2. Joep Knepper – Utrecht 3. Thijs van Wijngaarden – Wilnis

PRESTATIELOOP 10KM Dames

1. Simone de Jong – Wilnis 2. Danique Bank – Wilnis 3. Tamara Deimann – Amsterdam

PRESTATIELOOP 10KM Heren

1. Brent Pieterse – Nieuwkoop 2. Servain van den Bor – Amersfoort 3. Peter van Vlaanderen – Utrecht

Foto: aangeleverd.