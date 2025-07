Succesvolle 36e editie Open Uithoorns Kampioenschap Petanque

Uithoorn/De Kwakel – Na twee stille jaren vanwege slecht weer en een gebrek aan inschrijvingen keerde het Open Uithoorns Kampioenschap Petanque op 27 juli met hernieuwde energie terug op de banen van Boule Union Thamen aan de Vuurlijn in De Kwakel. De 36e editie van het toernooi trok 28 doubletten – in totaal 56 spelers – uit de wijde regio, onder wie zelfs drie deelnemers met een Belgische speellicentie. Het grootste verschil tussen jeu de boules en petanque zit hem in het werpen van de boules. Bij petanque moet de speler vanuit een vastgestelde cirkel werpen, terwijl dit bij jeu de boules niet het geval is.

De organisatie koos dit jaar voor een vernieuwde opzet met vier voor gelote partijen, wat de totale speelduur met ruim een uur verkortte. Een praktische aanpassing die goed werd ontvangen door de deelnemers.

Weer werkte mee

Het weer werkte mee: droog, niet te warm en met een aangename temperatuur, ideale omstandigheden voor een sport die precisie en concentratie vereist. Toch bleek de baan van Boule Union Thamen, bekend om zijn uitdagende topografie van kleine heuvels en dalen, voor veel spelers een ware beproeving. De onvoorspelbare ondergrond maakte het lastig om de juiste snelheid en richting te bepalen, wat resulteerde in opvallend eenzijdige uitslagen. Partijen met 13-1, 13-2 of 13-3 waren geen uitzondering. Desondanks bleef het spannend aan de top. Vijf equipes wisten alle vier hun partijen te winnen, waarbij het puntensaldo uiteindelijk de doorslag gaf. De eindstand: Hans van der Wouden & Teun van Oijen – 4 winstpartijen, saldo +32; Tino Rodriguez & Wout de Ruiter – 4 winstpartijen, saldo +31; Equipe Velthuis – 4 winstpartijen, saldo +31; Ben Disseldorp & Günther Jacobs – 4 winstpartijen, saldo +27; Ali Youssef & Ali Ofa – 4 winstpartijen, saldo +21.

De prijsuitreiking verliep feestelijk, al zorgde een kleine rekenfout bij de wedstrijdleiding nog even voor wat spanning. Uiteindelijk overheerste de tevredenheid over een geslaagd toernooi, dat opnieuw liet zien dat petanque leeft in Uithoorn.

Boule Union Thamen richt zich nu weer op de clubactiviteiten, in een jaar dat extra bijzonder is: de vereniging viert haar 40-jarig jubileum. Wie nieuwsgierig is naar deze toegankelijke en sociale sport is van harte welkom om vrijblijvend mee te spelen. De club biedt gratis uitleg en materiaal op woensdagmiddag om 13.30 uur en zaterdagochtend om 10.00 uur.

De prijswinnaars op een rij. Foto: aangeleverd.