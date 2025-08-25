Uithoorn – Kinderboerderij De Olievaar vierde zondag haar 10-jarig bestaan met een feest dat alle ingrediënten had: een zonovergoten dag, vrolijke bezoekers en een bomvol programma voor jong en oud.

Kinderen kregen de kans om zich uit te leven bij maar liefst acht spelletjes. Van een spannende tractor- en kruiwagenrace tot boerengolf en hoefijzerwerpen. Een creatieve noot was er ook: jonge bezoekers schilderden herinneringsbordjes die binnenkort een blijvende plek krijgen op de boerderij.

Belangstelling groot

De belangstelling was groot: er werden 150 deelnemerskaarten uitgedeeld en het enthousiasme kende geen grenzen. Voor de kinderen lag er na afloop een vrolijke beloning klaar: een raketijsje, popcorn en kleine cadeautjes.

Naast de kinderen stonden ook de vrijwilligers in de spotlight. Zij kregen warme waardering, onder meer van het CDA Uithoorn, dat niet alleen stroopwafels uitdeelde, maar ook een dier adopteerde als blijvend steuntje in de rug voor de boerderij. Ook vaste bezoekers lieten hun betrokkenheid blijken met felicitaties en cadeautjes. De feestdag kreeg een extra glans door een genereuze donatie van de Groen Groep, speciaal ter gelegenheid van het jubileum.

Tien jaar na de heropening, die ooit voortkwam uit een burgerinitiatief, is De Olievaar uitgegroeid tot een geliefde ontmoetingsplek voor bewoners van Uithoorn en De Kwakel. Het jubileumfeest benadrukte nog maar eens hoe waardevol de boerderij is, voor kinderen, ouders én de gemeenschap.

Stralend jubileumfeest bij Kinderboerderij De Olievaar. Foto Wilco de Vries.