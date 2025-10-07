Stoptober: tijd om ook de vape te laten liggen

Regio – Oktober staat in het teken van Stoptober, de landelijke campagne die rokers aanmoedigt om 28 dagen te stoppen. Maar hoe zit het met vapen, vooral onder jongeren in gemeenten als De Ronde Venen en Uithoorn?

Uit recente cijfers van het RIVM blijkt dat 26 procent van de middelbare scholieren in De Ronde Venen ooit een vape heeft gebruikt. Dat is fors, zeker als je bedenkt dat slechts 17,2 procent ooit een sigaret heeft geprobeerd. Van de scholieren gebruikt 6,6 procent wekelijks een vape, en 3,1 procent zelfs dagelijks. In Uithoorn zijn de cijfers vergelijkbaar, al ontbreken daar nog specifieke gemeentelijke data.

Alarmerend

Landelijk is het beeld alarmerend: 14,3 procent van de scholieren tussen 12 en 16 jaar gebruikte in de afgelopen maand een vape, tegenover 8,5 procent die een sigaret rookte. Vapen is dus populairder dan roken. En dat baart zorgen. De damp van vapes bevat schadelijke stoffen, waaronder nicotinezout, dat snel verslavend werkt en de hersenontwikkeling van jongeren kan verstoren.

Stoptober richt zich ook op vapers. De campagne benadrukt dat stoppen met vapen dezelfde gezondheidsvoordelen oplevert als stoppen met roken: meer energie, betere conditie en een gezondere toekomst. Voor scholen in De Ronde Venen en Uithoorn is dit hét moment om het gesprek aan te gaan. Want wie jong stopt, heeft de grootste kans om voorgoed te stoppen.

Stoptober richt zich ook op vapers. Foto: aangeleverd.