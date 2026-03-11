Sterke prestaties GVM’79 in Amersfoort

Mijdrecht/Amersfoort – De turnsters van GVM’79 uit Mijdrecht hebben zaterdag 7 maart laten zien dat zij uitstekend meedraaien in de competitie van Rayon De Vechtstreek. In sporthal Amersfoort kwamen meerdere bovenbouwturnsters in actie tijdens de tweede voorwedstrijd, met mooie klasseringen als resultaat.

De wedstrijddag begon met Isabel, uitkomend op niveau F. Zij opende overtuigend op vloer, waar haar verzorgde oefening en strak uitgevoerde Arabier-flikflak met spreidhoek goed waren voor een zesde plaats. Ook op sprong liet ze haar kwaliteit zien; met een krachtige uitvoering veroverde ze zelfs de tweede plek. Ondanks deze sterke start verliepen balk en brug minder voorspoedig. Een val na de pirouette op balk kostte haar waardevolle punten, terwijl de concurrentie weinig ruimte liet liggen. Toch knokte Isabel zich naar een keurige achtste plaats in het eindklassement.

Hoogste dagscore

In de middag was het de beurt aan Jaelynn, eveneens actief op niveau F. Zij begon op balk, waar de zenuwen zichtbaar meespeelden. Een mooie, rechte handstand zette ze knap neer, maar ook zij moest de balk verlaten bij de pirouette. Op vloer revancheerde ze zich overtuigend: een expressieve oefening, fraai uitgevoerd en met een sterke choreografie, leverde haar de hoogste dagscore en de eerste plaats op dit onderdeel op. Op brug turnde ze solide door en wist ze de tweede score binnen te halen. Tot haar eigen verrassing stond Jaelynn – net als bij de eerste voorwedstrijd – opnieuw op het hoogste podium.

In het laatste blok kwamen Abigail en Sylvie (niveau G) in actie. Beiden turnden nette oefeningen en lieten zien dat hun trainingsinzet resultaat oplevert. Sylvie eindigde als negende, Abigail werd veertiende.

GVM’79 kijkt met trots terug op deze wedstrijddag. Meer informatie over turnen bij de vereniging is te vinden op de website, waar ook kan worden ingeschreven voor een proefles.

Op de foto: Abigail en Sylvie. Foto: aangeleverd.