Sterk debuut Nils Eekhoff in Ronde van Vlaanderen

Rijsenhout – Nils Eekhoff kan met een goed gevoel gaan genieten van een welverdiend herfstreces en met vertrouwen uitkijken naar een nieuw seizoen. De wielrenner uit Rijsenhout eindigde afgelopen zondag als 58ste in zijn eerste Ronde van Vlaanderen bij de profs. Hij arriveerde in finishplaats Oudenaarde vijf minuten na winnaar Mathieu van der Poel in een groepje van negen renners, onder meer met Trentin, Langeveld, Mads Pedersen en Oss.

Eekhoff en vier van zijn Sunweb-teamgenoot waren aan de topklassieker begonnen met de opdracht bij het ingaan van de beslissende fase van de koers hun kopmannen Kragh Andersen en Benoot (tiende in de uitslag) naar de spits van het peloton te leiden. Na gedane arbeid kon Nils Eekhoff daarna op de voorlaatste beklimmingen van de Oude Kwaremont en Paterberg de beteren nog volgen. Pas na de beruchte Koppenberg, toen het deelnemersveld in mootjes uiteen viel, moest hij terrein prijsgeven. Oud-winnaar Niki Terpstra was op plek 111 de laatste van de 172 gestarte renners die de finish bereikten.

Plek in top-150

De Ronde van Vlaanderen was voor de Nils Eekhoff een mooie afsluiting van een verrassend goed seizoen. De debutant in het profpeloton maakte indruk op het NK, werd tweede in Dwars door het Hageland, was een gewaardeerde helper binnen zijn team, reed drie prima tijdritten en loodste ploeggenoot Michael Matthews op spraakmakende wijze naar een zege in de Bretagne Classic. Op de algemene UCI-wereldranglijst klom hij naar een plek bij de beste 150. In het bijna afgesloten jaarklassement van de eendagskoersen steeg hij naar de top-60.

Foto: Nils Eekhoff, tweede van rechts in wit shirt, in actie op een kasseienklim in de Ronde van Vlaanderen. Beeld: Sporza, vrt.