Huisarts vraagt actie na vondst dode eenden bij Zijdelmeer

Uithoorn – De waterkwaliteit van het Zijdelmeer in Uithoorn is deze zomer flink verslechterd. Naast de al langer bekende problemen met blauwalg is nu ook botulisme vastgesteld. De afgelopen weken zijn meerdere dode eenden aangetroffen langs de oevers van het meer. Volgens huisarts Dianne Nijman is de situatie zorgwekkend en vraagt deze om een daadkrachtige aanpak.

Botulisme ontstaat door een bacterie die zich vooral tijdens warme periodes snel vermenigvuldigt in ondiep, stilstaand water met weinig zuurstof. De bacterie produceert een zenuwgif dat vooral vissen en watervogels treft. Wanneer besmette dieren sterven en in het water blijven liggen, kunnen zij weer een nieuwe bron van besmetting vormen. Tegelijkertijd zorgt blauwalg voor extra gezondheidsrisico’s. Contact met besmet water kan leiden tot huidirritaties, uitslag en maag- of darmklachten.

Zwemmen afgeraden

Voor mensen vormt botulisme doorgaans geen direct gevaar, maar zwemmen in het Zijdelmeer wordt momenteel sterk afgeraden. Vooral hondenbezitters worden gewaarschuwd om hun dieren uit het water te houden en contact met dode vogels of vissen te vermijden.

Nijman maakt zich vooral zorgen over de aangetroffen kadavers. “We hebben de gemeente en het waterschap gebeld en ook omwonenden hebben meldingen gedaan van de dode eenden. Het advies was duidelijk: haal de dieren niet zelf weg, omdat je daar ziek van kunt worden. Maar tegelijkertijd zijn ze ook niet direct verwijderd. Dat vind ik verontrustend, omdat dode vogels juist een broedplaats vormen voor de bacterie die botulisme veroorzaakt.”

Waterkwaliteit

Volgens de huisarts worden zowel blauwalg als botulisme in de hand gewerkt door stilstaand water en een laag zuurstofgehalte. In andere delen van het land wordt in dergelijke situaties soms extra water doorgelaten of zuurstof toegevoegd om de omstandigheden voor de bacteriën minder gunstig te maken. “Misschien wordt er iets vaker gespoeld, maar veel meer lijkt er niet te gebeuren”, zegt zij.

Tijdens een telefonisch gesprek met het waterschap kreeg Nijman te horen dat er plannen bij de gemeente zouden liggen om de waterkwaliteit van het Zijdelmeer te verbeteren. “Volgens het waterschap gebeurt daar echter weinig mee. Als dat inderdaad zo is, dan is dat teleurstellend. De huidige situatie laat zien dat verbetering hard nodig is.”

Wie dode vogels of vissen aantreft bij het Zijdelmeer wordt verzocht hiervan melding te maken bij de gemeente of het waterschap. De Nieuwe Meerbode heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke instanties over de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen en de mogelijkheden om verdere verslechtering van de situatie tegen te gaan. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) liet verder nog weten: “Het is deze week wat minder warm, maar dat betekent niet, dat het water direct afkoelt. Dus waakzaamheid blijft belangrijk. Meld dode vogels en vissen onmiddellijk. Rechtstreeks bij ons of de gemeente. Het opruimen ervan is een taak van de gemeente Uithoorn, die bij navraag toezegde onmiddellijk handelend op te treden.”

De afgelopen weken zijn meerdere dode eenden aangetroffen langs de oevers van het Zijdelmeer. Foto: aangeleverd.