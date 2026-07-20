Groep 3/4 OBS Wereldwijs opent eigen ‘restaurant’ voor ouders

De Ronde Venen/Mijdrecht – De leerlingen van groep 3/4 van OBS Wereldwijs in Mijdrecht hebben het schooljaar op smakelijke wijze afgesloten. Na weken van voorbereiden, ontdekken en oefenen openden zij op de laatste schooldag hun eigen ‘restaurant’, waar ouders mochten aanschuiven om van zelfbereide gerechten te genieten.

Het bijzondere project stond de afgelopen weken voor de vakantie volledig in het teken van voeding, smaak en koken. De kinderen maakten kennis met verschillende smaken en onderzochten wat zij lekker vinden. Daarbij kwamen smaken als zoet, zuur en zout uitgebreid aan bod. Een leerzame ontdekkingstocht, waarbij de leerlingen merkten dat smaken voor iedereen anders kunnen zijn.

Herkomst van voedsel

Ook werd aandacht besteed aan de herkomst van voedsel. Waar komen groenten en fruit eigenlijk vandaan? Voor veel kinderen was het verrassend om te ontdekken dat wortels onder de grond groeien en dat bananen uit tropische gebieden komen. Daarmee leerden zij dat voedsel een hele reis aflegt, voordat het op hun bord belandt.

Als afsluiting van het project gingen de leerlingen zelf aan de slag in de keuken. Samen bereidden zij verschillende gerechten en maakten zij een eigen menu voor hun gasten. Tijdens het koken leerden de kinderen meer over ingrediënten, voorbereiding en samenwerking. Met het restaurant sluiten de leerlingen niet alleen een leerzaam project af, maar ook het schooljaar. Voor ouders wachtte een smakelijke verrassing, terwijl de jonge koks vol trots lieten zien wat zij hadden geleerd.

Als afsluiting van het project gingen de leerlingen zelf aan de slag. Foto: aangeleverd.