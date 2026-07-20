Hangjongeren zorgen voor overlast

De Ronde Venen/Mijdrecht – In het coalitieakkoord 2026-2030 is afgesproken dat het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in onze gemeente wordt uitgebreid van 4 naar 6 fte. Deze uitbreiding is bedoeld om het toezicht en de veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren. Vandaar het bruggetje naar de parkeerplaats aan De Wipmolen in Mijdrecht.

Hangplek

Deze locatie fungeert al geruime tijd als hangplek, waar auto’s af en aan rijden en regelmatig voor overlast zorgen. Daarnaast blijft er veel afval achter, met name verpakkingen van McDonald’s en frisdrank blikjes en ander etenswaren. Onlangs is er bovendien zonder duidelijke aanleiding een bankje geplaatst, waardoor de locatie nog aantrekkelijker is geworden als ontmoetingsplek. Voor de omwonenden is deze situatie al lange tijd een grote ergernis. Een buurtbewoner die graag anoniem blijft: “In het verleden hingen er op deze locatie werkende camerabeelden voor toezicht. Deze zijn destijds verplaatst naar de hockeyvelden, waar eveneens sprake was van een onveilige situatie en waar de gemeente terecht extra toezicht heeft ingezet. Het gevolg is echter, dat de overlast zich heeft verplaatst naar de parkeerplaats aan De Wipmolen. Het probleem is dus niet opgelost, maar slechts verplaatst.”

Geen dummycamera’s

Met de uitbreiding van het aantal boa’s en de afspraken uit het coalitieakkoord is dit voor de gemeente en uitbreiding van de boa’s een mooie kans om hierop in te zetten en om juist op deze locatie extra toezicht en handhaving in te zetten. “Daarnaast zou het goed zijn om samen met de politie te onderzoeken of opnieuw werkende camera’s kunnen worden geplaatst in plaats van de huidige dummycamera’s. Een combinatie van zichtbaar toezicht, handhaving en cameratoezicht kan bijdragen aan het terugdringen van de overlast en het vergroten van het veiligheidsgevoel, dat de extra inzet van boa’s daadwerkelijk merkbaar zal zijn op deze locatie. De bewoners verdienen een veilige, schone en leefbare woonomgeving, waarin zij ’s avonds en ’s nachts met een gerust hart kunnen slapen en de parkeerplaats weer netjes wordt achtergelaten, in plaats van de vervuilde en onrustige situatie die nu helaas al geruime tijd bestaat.”

‘De vervuilde en onrustige situatie aan de Wipmolen in Mijdrecht die nu helaas al geruime tijd bestaat.’