Polderfeest De Kwakel viert jubileumjaar

De Kwakel – De Kwakel maakt zich op voor een extra feestelijke editie van het jaarlijkse Polderfeest. Van woensdag 29 juli tot en met zondag 2 augustus staat het evenemententerrein aan de Evenementenlaan weer in het teken van muziek, sport, spel en ontmoeting. Dit jaar krijgt het feest een bijzonder tintje, omdat De Kwakel in 2026 het 450-jarig bestaan van het dorp viert.

Het Polderfeest begint voornoemde woensdag met het Polder Food Festival. Donderdag staat traditiegetrouw de Kooyman Polderloop op het programma, waarbij zowel kinderen als volwassenen hun sportieve prestaties kunnen laten zien. Vrijdagmiddag is er vermaak voor de jeugd tijdens de kindermiddag, gevolgd door een gezellige bijeenkomst voor senioren en een feestavond met livemuziek.

Populair Zeskamp

Zaterdag vormt de populaire Zeskamp opnieuw het middelpunt van de festiviteiten. Teams uit De Kwakel en omgeving gaan de strijd met elkaar aan in ludieke en uitdagende spellen. De dag wordt afgesloten met een groot feest in de tent, waar diverse artiesten en bands voor een uitbundige sfeer zorgen.

Familiedag

De afsluitende zondag staat in het teken van de familiedag. Jong en oud kunnen genieten van activiteiten, muziek en verrassende optredens. Daarmee vormt het Polderfeest opnieuw een ontmoetingsplek voor inwoners, bezoekers en oud-Kwakelaars die jaarlijks naar het dorp terugkeren om samen herinneringen te maken.

Extra feestelijke sfeerHet Polderfeest wordt georganiseerd door het Feestcomité De Kwakel en behoort al jaren tot de grootste en meest geliefde evenementen van de gemeente Uithoorn. In het jubileumjaar belooft de organisatie een extra feestelijke sfeer waarin historie, saamhorigheid en gezelligheid centraal staan.

Meer informatie en kaartverkoop zijn te vinden via de website van het Feestcomité De Kwakel: www.feestcomitedekwakel.nl/polderfeest-2/.

Het bekende sfeerbeeld. Foto: Feestcommissie De Kwakel.