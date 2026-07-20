Geslaagde stranddag in Zandvoort dankzij Participe en Ouderenfonds

Uithoorn – Vijftig deelnemers genoten maandag 14 juli van een heerlijke dag aan zee tijdens het jaarlijkse uitstapje naar Zandvoort van het Nationaal Ouderenfonds, georganiseerd door Participe Amstelland en Dwarz met een zetje. Met een volledig bezette touringcar vertrok het gezelschap vanuit Uithoorn voor een dag vol ontmoeting, ontspanning en bijzondere momenten.

Het uitje had dit jaar een extra feestelijk tintje. Monique Sintenie van Participe en Ria Tammer van Dwarz met een zetje zetten zich namelijk al ruim tien jaar samen in voor de organisatie van activiteiten en uitstapjes voor ouderen. Deze langdurige samenwerking vormt een belangrijke basis voor het succes van de jaarlijkse stranddag.

Na aankomst wachtte nog een sportieve wandeling naar de strandlocatie, waar de deelnemers hartelijk werden ontvangen door vrijwilligers van het Nationaal Ouderenfonds. Onder de vele parasols, met een aangename zeebries op de achtergrond, werd genoten van koffie met gebak. Vervolgens trok een groot deel van de groep het strand op voor een wandeling of om schelpen te zoeken. Voor deelnemers die minder goed ter been zijn, waren speciale strandrolstoelen met brede banden beschikbaar. Deze werden geduwd door alle vrijwilligers. Hiermee konden zij niet alleen over het strand rijden, maar zelfs een stukje de zee in.

Dat zorgde voor ontroerende momenten. Een van de deelnemers vertelde: “Ik kan me niet herinneren wanneer ik hier voor het laatst ben geweest. Misschien is dit wel mijn laatste keer.” Een uitspraak die liet zien hoeveel zo’n dag voor mensen kan betekenen.

Ook de lunch was uitstekend verzorgd en werd omlijst door gezellige muziek. Daarna maakten sommigen nog een wandeling over de boulevard, terwijl anderen opnieuw het strand opzochten. Er werd volop gelachen en genoten van het zomerse weer. Voor enkele deelnemers eindigde dat zelfs met een nat pak, maar vooral met veel plezier.

Na een verfrissend ijsje en een echt vakantiegevoel keerde het gezelschap aan het einde van de middag tevreden huiswaarts. De organisatoren kijken terug op een bijzonder geslaagde dag, waarin verbinding, ontspanning en plezier centraal stonden.

Ook eens deel te nemen aan een van de activiteiten of uitstapjes van Participe Amstelland en Dwarz met een zetje Kom dan gerust langs bij wijkcentrum De Bilderdijkhof of neem contact op via m.sintenie@participe.nu of dwarzmeteenzetje@gmail.com.

Voor deelnemers die minder goed ter been zijn, waren speciale strandrolstoelen met brede banden beschikbaar. Foto: aangeleverd.