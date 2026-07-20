Een zomer vol beweging en plezier

De Ronde Venen – De zomervakantie is in eigen omgeving hét moment om eropuit te gaan, in beweging te komen en plezier te maken. In De Ronde Venen kan dat volop. Team Sportservice organiseert in verschillende kernen een gevarieerd programma vol sportieve activiteiten voor de jeugd van 4 Tot en met 12 jaar oud.

Sport en spel

De hele zomer lang kunnen kinderen in De Ronde Venen hun sportieve vaardigheden laten zien tijdens voetbal, KanJam, trefbal, knotshockey en ArcheryTag. Elke week staan er verschillende sporten en spellen op het programma.

Dinsdag 21 juli is het actieve programma gestart. De activiteiten vinden plaats in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en Abcoude en draaien om samenwerking, beweging en plezier. De data en tijden verschillen per locatie en leeftijdscategorie.

Deelname aan de activiteiten is laagdrempelig en gericht op plezier in bewegen. Aanmelden voor de activiteiten is verplicht en gratis. Ga naar www.teamsportservice.nl/de-ronde-venen, daar is het activiteitenoverzicht eenvoudig te vinden. Of neem contact op met buurtsportcoach Jeugd Lisa Smelik, via lsmelik@teamsportservice.nl of 06-45140553.

Foto: aangeleverd