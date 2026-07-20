Sportieve aftrap van drukbezocht weekendevenement

De Ronde Venen/Vinkeveen – Onder bijna ideale sportomstandigheden is zaterdagmiddag om exact 12.30 uur het jaarlijkse Rondje Eilanden van start gegaan met de populaire KidsSwimRun. Waar deelnemers een week eerder nog zouden hebben gezwoegd onder tropische temperaturen van ruim boven de 30 graden, zorgde het aangename zomerweer nu voor perfecte omstandigheden om te rennen, zwemmen en vooral veel plezier te maken.

Al ruim voor het eerste startsignaal hing er een gezellige en verwachtingsvolle sfeer rond Zandeiland 1. Tientallen jonge deelnemers maakten zich samen met hun ouders klaar voor hun sportieve uitdaging. Toeschouwers zochten een mooi plekje langs het parcours, vrijwilligers bereidden de laatste zaken voor en overal waren enthousiaste gesprekken te horen.

Begrip

Het Rondje Eilanden is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in De Ronde Venen. Het evenement is het centrale sportonderdeel en de rode draad van een driedaagse ‘festival’ met tijdelijke camping voor deelnemers, muziek, yoga, hottubs en workshops, dat duurde tot en met 19 juli.

De organisatie – Stichting Woelig Water – maakte opnieuw optimaal gebruik van het unieke recreatiegebied van de Vinkeveense Plassen, dat bekendstaat om zijn honderden legakkers en recreatie-eilanden. Wat ooit begon als een kleinschalig sportief initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks honderden deelnemers en bezoekers trekt.

Fanatiek van start

De jongste deelnemers, in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar, mochten als eerste van start. Zij legden een parcours van ongeveer 1,3 kilometer af over Zandeiland 1 en 2. Het parcours bestond uit verschillende zwem- en hardlooponderdelen. Fanatiek gingen de kinderen van start, aangemoedigd door luid applaus van ouders en familieleden. “Ik vond het zwemmen het leukste”, vertelde de 8-jarige deelnemer Finn na afloop trots. “Bij het rennen was ik ook snel, maar in het water kon ik een paar kinderen inhalen.”

Ook de ouders genoten zichtbaar van de verrichtingen van hun kinderen. “Het is geweldig om te zien hoeveel plezier ze hebben”, zei moeder Marieke vanaf de zijlijn. “Ze waren al dagen aan het aftellen.” Veiligheid stond voorop. Het volledige parcours bleef goed toegankelijk voor ouders en begeleiders, die hun jonge sporters overal konden volgen.

Later in de middag verschenen de oudere kinderen van 10 tot en met 13 jaar aan de start. Zij werkten een parcours van 2,6 kilometer af door twee rondes te volbrengen. Voor deze deelnemers werd de uitdaging iets groter. “Je moet goed je energie verdelen tussen zwemmen en rennen”, vertelde de 12-jarige Senn, die zichtbaar buiten adem en tevreden over de finish kwam. “Het was best zwaar, maar juist daardoor superleuk.”

Met het aangename zomerweer, veel enthousiaste supporters en een grote groep sportieve kinderen kreeg het Rondje Eilanden precies de start waarop de organisatie had gehoopt. De lachende gezichten bij de finish verraadden alles: de jeugd had de toon gezet voor opnieuw een veelbelovende editie van het evenement, waarin sportiviteit, doorzettingsvermogen en plezier centraal staan.

De jeugdige sporters na de start. Foto: Wilco de Vries.

En later gingen ook de senioren lopen en het water in. Foto: Wilco de Vries.

In het water, uit het water. Foto: aangeleverd.