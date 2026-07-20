MAMJO Festival viert de kracht van verschillen

Uithoorn – Het terrein bij De Scheg in Uithoorn verandert zaterdag 25 juli opnieuw in een levendige ontmoetingsplaats tijdens de tweede editie van het MAMJO Festival. Tussen 14.00 en 21.00 uur draait alles om wat in een diverse samenleving soms vanzelfsprekend lijkt, maar in de praktijk aandacht vraagt: elkaar ontmoeten, leren kennen en waarderen.

MAMJO staat voor Maak Aansluiting Mogelijk voor Jong en Oud. Die naam weerspiegelt de gedachte achter het festival. In een tijd waarin groepen vaak naast elkaar leven, biedt het evenement een laagdrempelige gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Niet door verschillen te benadrukken, maar juist door te ontdekken hoeveel mensen met elkaar delen.

Kleurrijke wereldmarkt

Dat gebeurt onder meer op de kleurrijke wereldmarkt, waar ongeveer dertig ondernemers hun producten presenteren. Van sieraden en kleding tot handgemaakte cadeaus en natuurlijke verzorgingsproducten: achter veel van de kramen schuilt een persoonlijk verhaal en een culturele achtergrond die bezoekers uitnodigt om verder te kijken dan het product alleen.

Ook de internationale keuken speelt een belangrijke rol. Gerechten uit onder meer Afghanistan, Kaapverdië, Indonesië, India, de Antillen en Suriname laten zien hoe smaken mensen met elkaar kunnen verbinden. Eten is immers vaak meer dan een maaltijd; het vertelt iets over tradities, herinneringen en identiteit.

Muzikale en culturele reis

Het podiumprogramma vormt een muzikale en culturele reis langs verschillende delen van de wereld. Bezoekers kunnen genieten van de traditionele klederdrachten van Folklore Exotica, de warme klanken van de Indonesische bamboe-orgels van Melodi Bambu en de energieke optredens van de Oekraïense dansgroep MRIYA. Ook de zang van Jelyzah Jahmalia draagt bij aan een middag vol culturele uitwisseling.

Daarnaast staat de djembe centraal tijdens een interactief optreden van Edwin Oud, die de kracht en het ritme van deze Afrikaanse trommel laat horen. Singer-songwriter Mary Afdan brengt eigen werk en neemt samen met actrice Nel Lekatompessy het publiek mee naar de Molukken. De afsluiting is in handen van brassband BrotherHood, die met een aanstekelijke mix van ritme en energie voor een feestelijke finale zorgt.

Voor kinderen

Ook voor kinderen valt er volop te beleven. In samenwerking met de Amstelland Bibliotheek worden activiteiten georganiseerd waarbij creativiteit en verhalen centraal staan. Daarnaast zijn er schmink, glittertattoos en kleurrijke bubble braids. Daarmee richt het festival zich nadrukkelijk op alle generaties, geheel in de geest van de naam MAMJO.

Het festival laat zien dat culturele diversiteit niet alleen zichtbaar wordt op een podium of marktplein, maar vooral in de ontmoeting tussen mensen. Juist daarin schuilt de kracht van een evenement als dit: het creëert ruimte voor gesprekken, nieuwe contacten en wederzijds begrip. De toegang tot het MAMJO Festival is gratis. Meer informatie is te vinden op www.folklore-exotica.nl of via mamjofestival@gmail.com.

Tussen de kramen zijn handgemaakte producten, sieraden, kleding en kunstvoorwerpen te vinden, terwijl foodstands uitnodigen om nieuwe smaken te ontdekken. Foto: Nieuwe Meerbode.