Leimuiden – Op zaterdag 10 juni wordt het traditionele Sprietlopen over de Drecht in Leimuiden gehouden. Een jong maar inmiddels niet weg te denken onderdeel is de duoloop. Twee sprietlopers lopen dan tegelijk over twee sprieten vanaf de Drechtkade naar de overkant van het water. De twee duolopers houden ieder het uiteinde van een touw vast. Raakt één van de twee iets uit balans en geeft zij of hij een kort rukje aan het touw; dan kan dat zo maar foute boel betekenen voor de andere loper. Het is dus zaak in balans te blijven met je duopartner. Want de opdracht is: samen droog over!

Uitdagen

Dit jaar wordt de Duoloop een nog belangrijker onderdeel van het evenement. Alle bedrijven, clubs en instanties in het dorp worden dit jaar uitgedaagd een afvaardiging naar het evenement te sturen. Maar het Sprietloopcomité wil nog meer en introduceert de Sprietchallenge. Via de Facebookpagina van Piet Sprietlopen kan iedereen iemand anders uitdagen op zaterdag 10 juni de challenge aan te gaan en samen de oversteek te wagen. De leukste en origineelste Sprietchallenge wint een prijs. Bij de senioren een fles champagne, bij de junioren een tegoedbon voor de kermis.

Wat is Sprietlopen?

Over het riviertje de Drecht liggen twee sprieten (houten palen), van oever naar oever. De deelnemers – bij voorkeur verkleed – lopen over de paal naar de overzijde. Deelnemers die droog overkomen, gaan door naar de volgende ronde. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om het winnen van de Wisselspriet! Deelnemers worden ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Per categorie zijn drie prijzen beschikbaar plus een heuse Wisselspriet! Verder is er een prijs voor de meest onfortuinlijke deelnemer en de best verklede deelnemers bij de jeugd én de senioren.

Leuk om te vermelden: 111 jaar geleden werd het Sprietlopen in Leimuiden voor het eerst georganiseerd. De oudste vermelding van het Sprietlopen in het dagblad De Rijnbod dateert van 26 augustus 1906. De huidige serie Sprietloopevenementen bestaat nu 15 jaar!

Het Sprietlopen begint zaterdag 10 juni om 14.00 uur. Inschrijven kan die dag vanaf 13.00 uur in de feesttent bij de Tolbrug en tot 13.00 uur in Café en Partycentrum Keijzer aan de Dorpsstraat 30. Eerder inschrijven kan ook. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Keijzer, ook is een formulier te downloaden van de site www.ocleimuiden.nl.