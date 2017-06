Spreekuur voor vakantiegangers

Amstelland – Heb ik een tolvignet of een milieusticker nodig? Wat moet er verplicht mee in de auto? Wanneer en waar zijn precies de zwarte zaterdagen? Op deze en nog veel meer vragen krijgen vakantiegangers antwoord tijdens het speciale ANWB Zomer Vakantiespreekuur. Op zaterdag 24 juni zitten vrijwilligers van de ANWB tussen 11.00 uur en 16.00 uur klaar om alle vakantievragen te beantwoorden. Zo gaan reizigers goed voorbereid op pad. Onder andere in Hoofddorp en Amstelveen zijn ANWB winkels te vinden.