Sportieve strijd en gezelligheid bij 37e editie Kooijman Polderloop

De Kwakel – De Evenementenlaan in De Kwakel vormt donderdagavond 31 juli opnieuw het bruisende middelpunt van het jaarlijkse Polderfeest. Dan vindt namelijk de 37e editie van de Kooijman Polderloop plaats, een sportief evenement dat inmiddels niet meer weg te denken is in het Kwakelse zomerprogramma. De organisatie is in handen van atletiekvereniging AKU, in samenwerking met het feestcomité en een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

De Polderloop biedt voor iedereen een passende uitdaging. Van jonge kinderen tot ervaren hardlopers: iedereen is welkom om mee te doen. De start en finish zijn traditiegetrouw op het feestterrein, waar sportiviteit en gezelligheid samenkomen.

Team Battle

Een bijzondere toevoeging dit jaar is de Team Battle op de 4 en 10 kilometer. Teams van vrienden, collega’s, sportverenigingen of scholen kunnen zich inschrijven om samen de strijd aan te gaan. Voor de 10 kilometer bestaat een team uit minimaal vier en maximaal zes lopers. Bij de 4 kilometer zijn dat er zes tot tien. De tijden van de snelste teamleden worden bij elkaar opgeteld en de drie snelste teams per afstand winnen een smakelijk barbecuepakket, beschikbaar gesteld door slagerij Eijk & Veld.

Naast de sportieve eer zijn er ook dit jaar weer leuke prijzen te winnen. Elke 100e deelnemer op de 4 en 10 kilometer ontvangt een overheerlijke slagroomtaart van bakker Vooges & Westerbos & Mens. Ook de snelste Kwakelse man en vrouw worden met een taart beloond. Kinderen die meedoen aan de kidsrun krijgen bij de finish een medaille en een ijsje. Voor de snelste lopers op de 10 kilometer zijn er waardebonnen beschikbaar, en op de kortere afstanden worden bekers uitgereikt aan de top drie.

Programma

Het programma start om 18.30 uur met de Specials/G-run over 1,2 kilometer. Om 18.45 uur is het de beurt aan kinderen tot en met 8 jaar, gevolgd door de kidsrun voor 9- tot 11-jarigen om 19.00 uur. De 4 kilometer start om 19.15 uur en de 10 kilometer om 20.00 uur.

Voorinschrijven kan tot en met 29 juli via www.inschrijven.nl. Op de dag zelf is inschrijving mogelijk vanaf 17.30 uur in de grote feesttent. Houd er rekening mee dat na-inschrijving een euro duurder is. De kosten voor deelname variëren van een euro voor de kidsrun tot zeven euro voor de 10 kilometer bij na-inschrijving. Deelname aan de Team Battle is gratis, maar teams moeten zich uiterlijk 28 juli aanmelden via kooymanpolderloop@gmail.com. Teamleden schrijven zich daarnaast individueel in via de website.

Sportieve strijd en gezelligheid bij 37e editie Kooijman Polderloop. Foto: aangeleverd.