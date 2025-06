Sportief spektakel in De Kwakel op 31 juli

De Kwakel – De Kwakel staat donderdag 31 juli opnieuw in het teken van sportiviteit en saamhorigheid tijdens de 37e editie van de Kooyman Polderloop. Dit zomerse loopevenement, georganiseerd door Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en Feestcomité De Kwakel, is inmiddels een vaste waarde in de regio en trekt jaarlijks honderden deelnemers en toeschouwers. Start en finish vinden traditiegetrouw plaats op het evenemententerrein in De Kwakel. Het programma biedt voor ieder wat wils: van jonge kinderen tot ervaren hardlopers, van individuele deelnemers tot fanatieke teams.

Kidsrun: jong geleerd is oud gedaan

De populaire kidsrun vormt elk jaar een hoogtepunt, met zo’n 200 enthousiaste jonge deelnemers. Er zijn aparte starts voor kinderen tot en met 8 jaar en voor de leeftijdsgroep 9 tot en met 11 jaar. Ouders en grootouders lopen regelmatig mee met de jongste deelnemers, wat zorgt voor een warme, familiaire sfeer. Alle kinderen ontvangen na afloop een medaille en een ijsje, terwijl de snelste drie jongens en meisjes per categorie een beker in ontvangst mogen nemen.

G-run en recreatieve afstanden

De avond begint om 18.30 uur met de 1,2 km Specials G-run, speciaal voor deelnemers met een beperking. Ook zij worden beloond met een medaille en een ijsje. Daarna volgen de kidsruns, gevolgd door de 4 km en 10 km voor recreatieve en competitieve lopers. Voor de snelste lopers zijn er bekers en waardebonnen van Twin Sport in Uithoorn te winnen. Bovendien ontvangen alle deelnemers een leuke herinnering.

Een bijzondere traditie is de taart voor elke 100e finisher op de 4 en 10 km. Ook de eerste Kwakelse man en vrouw op de 10 km mogen zich verheugen op een smakelijke beloning.

Teambattle: samen sterk

Nieuw leven is geblazen in de ‘Teambattle’, waarbij groepen vrienden, collega’s, sportteams of buurtgenoten zich kunnen meten op de 4 of 10 km. Teams worden beoordeeld op de gezamenlijke tijd van de snelste lopers. Voor de drie snelste teams per afstand ligt een barbecuepakket van de lokale slager klaar. Deelname aan de Teambattle is kosteloos, maar inschrijving is verplicht en dient uiterlijk 28 juli te gebeuren via kooymanpolderloop@gmail.com.

Voorinschrijving voor alle onderdelen – inclusief de G-run, kidsrun en Teambattle – is mogelijk tot en met 29 juli 18.00 uur via www.inschrijven.nl. Na-inschrijving is op de dag zelf nog mogelijk vanaf 17.30 uur in de tent op het evenemententerrein, met uitzondering van de Teambattle.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Jos Lakerveld (AKU) via 06-57036868 of per e-mail: kooymanpolderloop@gmail.com.

De populaire kidsrun vormt elk jaar een hoogtepunt, met zo’n 200 enthousiaste jonge deelnemers. Foto: aangeleverd.