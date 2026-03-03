Sport en amusement tijdens sponsordag KDO

De Kwakel – De Sponsordag van KDO, afgelopen 28 februari, is in alle opzichten een groot succes geworden. Als opwarmertje konden de talrijk toegestroomde fans genieten van de match tussen het G3-voetbalteam van KDO en De Bumpelaars uit Nieuwveen. Daarna rekende op het hoofdveld KDO 1 overtuigend af met Nicolaas Boys uit Nieuwveen. Na afloop barstte in de kantine het grootste feest los in de geschiedenis van KDO.

Goud

Voetbalfans die op de tribune hadden zitten blauwbekken, konden in de kantine gelukkig weer op verhaal komen. Hotdogs gingen als warme broodjes over de toonbank en de bierpomp maakte overuren. En terwijl het gouden gerstenat de kelen spoelde, klonk de hit ‘Laat me dansen’ uit de gouden keel van volkszanger Maurice Fermont.

Het begon buiten al te schemeren toen de loterij een aanvang nam. Het geroezemoes verstomde toen de winnende cijfercombinaties werden opgelezen. De gelukkige winnaar mag een weekend lang in een cabrio rondrijden, die door Gomes Noord-Holland beschikbaar werd gesteld. Het goede doel werd ook niet vergeten: ten behoeve van Stichting Jarige Job werd een mooie opbrengst gerealiseerd. Het exacte bedrag wordt later nog bekendgemaakt.

Eén gevulde koek

Wat er zoal doorheen ging in de kantine: er werden aan de kassa bijna 1.000 betalingen geregistreerd. Die werden onder meer besteed aan honderden liters bier, 100 AA-tjes, 100 glazen cola, 100 koffie en thee en ruim 850 fris- en sportdranken. Aan de inwendige mens werd natuurlijk ook gedacht: bij elkaar gingen er meer dan 300 tosti’s, kipcorns, Kwakelburgers, broodjes frikandel en bittergarnituren en bakjes friet over de toonbank. De frituur was aanmerkelijk populairder dan de traditionele gevulde koek: daarvoor meldde zich over de hele dag slechts één liefhebber.

Sport en amusement tijdens de KDO-sponsordag. Foto: aangeleverd.