Speeddaten voor lokale ondernemers bij OVU

Uithoorn/De Kwakel – Wie denkt dat netwerken altijd betekent: een veel te volle zaal, lauwe koffie en dat ene gesprek dat nét niet op gang komt? Woensdagavond 11 maart gooit Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU) het over een andere boeg met speeddaten voor ondernemers: korte, energieke gesprekken aan tafeltjes voor twee, met een klokje dat je vriendelijk maar beslist doorstuurt naar de volgende kennismaking.

Het doel is simpel en vooral heel aantrekkelijk: in een avond een flinke stap zetten in je netwerk, nieuwe gezichten leren kennen en eindelijk ontdekken wie die ondernemer is die je steeds ziet bij bijeenkomsten, maar van wie de naam telkens nét ontsnapt. De avond vindt plaats bij sportvereniging KDO, Vuurlijn 5, De Kwakel. De inloop start om 19.00 uur, om 19.30 uur gaat het echte werk beginnen en het programma loopt door tot 22.30 uur.

De OVU staat bekend als een club waar netwerken en gezelligheid hand in hand gaan en dat is precies de toon van deze avond. Het concept is even doeltreffend als vrolijk. Je komt binnen, hangt je jas op, pakt een drankje en voor je het weet zit je tegenover iemand die je normaal gesproken alleen van een LinkedIn-profielfoto kent. Misschien is het die ondernemer die altijd druk, druk, druk roept bij de borrel, of die zelfstandige die je naam wel kent terwijl jij nog worstelt met het gezicht erbij.

In de kern is dit een OVU-bijeenkomst, maar de vereniging zet een uitnodigende deur open voor ondernemers die nog geen lid zijn en dat misschien wel willen worden. Zij kunnen zich voor dit evenement aanmelden via evenement@ovu.biz, met de bedrijfsgegevens en de naam van de persoon die wil langskomen. De OVU positioneert lidmaatschap als netwerken, kennis en kansen voor een vaste prijs: 200 euro per jaar, met zo’n zeven tot acht bijeenkomsten en een netwerk van op dit moment 111 andere ondernemers. Daar komt bij dat de OVU inzet op leerzame bijeenkomsten, kennis-sessies en borrels en en collectieve belangenbehartiging richting gemeente en instanties. Met andere woorden: je koopt niet alleen een plek aan de borreltafel, je sluit je aan bij een club die ook probeert het ondernemersklimaat in de regio concreet beter te maken.

De organisatie van speeddaten voor ondernemers 2026 ligt namens het bestuur bij Michelle de Wit en Sylvie Overwater. Voor wie de OVU alleen kent van een nieuwsbrief of een voorbijflitsende aankondiging: dit is zo’n avond waarop de vereniging heel tastbaar wordt. Niet als abstract netwerk, maar als een club mensen die het initiatief neemt om onder-nemers bij elkaar te zetten. Aanmelden: evenement@ovu.biz.

Op de foto: Speeddaten voor lokale ondernemers, woensdag 11 maart in De Kwakel. Foto: aangeleverd.