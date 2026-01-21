Sokken voor Voedselbank

Vinkeveen – In de koude wintermaanden zijn warme sokken voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Juist sokken – en met name warme sokken – zijn vaak een vergeten basisproduct, terwijl ze dagelijks hard nodig zijn.

Dankzij een donatie van Rabobank Rijn en Veenstromen heeft Voedselbank De Ronde Venen afgelopen week alle volwassen cliënten voorzien van warme sokken. Met dit ‘Warme Sokken Project’ dragen Rabobank Rijn en Veenstromen en de Voedselbank samen bij aan extra comfort en warmte in een periode waarin dat hard nodig is.

De steun van Rabobank Rijn en Veenstromen maakt het mogelijk om dit project volledig uit te voeren en zoiets praktisch én waardevols te betekenen voor mensen die het nodig hebben. Een klein gebaar, met een groot effect.

Sokken voor de Voedselbank. Foto: aangeleverd.