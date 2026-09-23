Sluitende begroting als basis voor toekomst Aalsmeer

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer staat aan het begin van een nieuwe bestuursperiode. De uitdagingen zijn groot: de vraag naar woningen blijft toenemen, de druk op zorg en welzijn groeit, de energietransitie vraagt om forse inspanningen en er wordt de komende jaren volop geïnvesteerd in voorzieningen, onderwijs, sport en de openbare ruimte. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om financieel gezond te blijven. Met de Programmabegroting 2027 presenteert het college een realistische en structureel sluitende begroting die een solide basis vormt voor de komende jaren. De gemeenteraad beslist op 12 november 2026 over de begroting. Wethouder financiën Sven Spaargaren: “De begroting is nu meerjarig sluitend en dat is een mooi resultaat. Dit biedt een stabiele basis voor de komende jaren. De doelstellingen in coalitieakkoord worden op dit moment nog verder uitgewerkt in een ‘college uitvoeringsprogramma’ en worden eind dit jaar met bijpassende budgetten voorgelegd aan de gemeenteraad. We kiezen hierbij voor een behoedzame koers om financieel gezond te blijven, ook in de toekomst.”

Ondersteuning dichtbij inwoners

Aalsmeer vindt het belangrijk dat inwoners gezond, zelfstandig en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente investeert daarom in preventie, welzijn, mantelzorgondersteuning en passende zorg voor inwoners die dat het hardst nodig hebben. Voor jongeren blijft de focus liggen op kansrijk opgroeien. Samen met onderwijs- en zorgpartners werkt Aalsmeer verder aan betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast blijft de gemeente inwoners ondersteunen bij werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering, waarbij de menselijke maat centraal staat.

Nieuw zwembad

Ook sport en cultuur zijn belangrijke pijlers. In 2027 wordt verder gewerkt aan een nieuw zwembad dat De Waterlelie gaat vervangen. Daarnaast zet de gemeente in op sportparticipatie, sterke verenigingen en toekomstbestendige sportaccommodaties.

Sterke en groene toekomst

Aalsmeer blijft bouwen aan een sterk economisch profiel. Hiervoor wordt de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme geactualiseerd. De agenda brengt de ambities en acties samen waarmee Aalsmeer haar economische kracht, recreatieve aantrekkingskracht en toeristische kansen verder wil versterken. Ook duurzaamheid blijft een speerpunt. De gemeente werkt aan energiebesparing en stimuleren verduurzaming van woningen en bedrijven. Daarnaast blijft Aalsmeer zich inzetten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Openbare ruimte en wonen

Net als de afgelopen tijd blijft de gemeente ook de komende jaren investeren in de openbare ruimte. Zo staat de reconstructie van het winkelgebied aan de Ophelialaan en omgeving op de planning en worden verschillende fietsroutes en de Hoofdweg aangepakt. Ook worden de plannen voor de Oosteinderweg en Lijnbaan verder aangepakt. De druk op de woningmarkt blijft groot. Daarom wil de gemeente meer betaalbare en passende woningen voor verschillende doelgroepen waaronder jongeren en levensloopbestendige woningen voor ouderen. De komende jaren staat ook de start van de bouw in Westeinderhage op de planning en wordt er al volop gebouwd in de Oosteindedriehoek. Ook is de planning dat in 2027 de Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe Aalsmeer en Kudelstaart zich de komende jaren ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, water en energie.

Dienstverlening en veiligheid

Aalsmeer blijft investeren in veiligheid en dienstverlening. Daarbij blijft aandacht bestaan voor ondermijning, jeugdoverlast, woonoverlast, mensenhandel en de aanpak van personen met onbegrepen gedrag. Ook de digitale dienstverlening wordt verder verbeterd, zodat inwoners en ondernemers sneller en gemakkelijker zaken met de gemeente kunnen regelen. De begroting 2027 sluit met een positief resultaat van ruim 1,7 miljoen. Daarmee blijft Aalsmeer financieel gezond en in staat om te investeren in voorzieningen, maatschappelijke opgaven en de kwaliteit van de leefomgeving.

Foto: Het nieuwe college: Burgemeester Gido Oude Kotte met wethouders (v.l.n.r.): Bart Kabout, Sybrand de Vries, Lennart van der Plas en Sven Spaargaren samen met gemeentesecretaris Petra Simonse. Foto: Gemeente Aalsmeer

