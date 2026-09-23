Bijeenkomst voor nabestaanden van kanker

Mijdrecht – Een dierbare verliezen aan kanker is ingrijpend. Het gemis kan veel emoties, vragen en veranderingen met zich meebrengen. Daarom organiseren IPSO Inloophuis ’t Anker en Stichting Samens tijdens de Week van de Ontmoeting op donderdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

De deelnemers verzamelen om 10.00 uur bij De Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. Vanaf daar wandelen zij samen ongeveer vijf minuten naar IPSO Inloophuis ’t Anker aan de Bozenhoven 67. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om ervaringen te delen, naar elkaar te luisteren en steun te vinden bij mensen die een soortgelijk verlies hebben meegemaakt. Twee ervaren medewerkers van IPSO Inloophuis ’t Anker begeleiden de bijeenkomst. Iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker is van harte welkom. Het maakt niet uit of het verlies kort of langer geleden is.

Wie vragen heeft of eerst wil overleggen of de bijeenkomst passend is, kan contact opnemen met het opbouwwerk van Stichting Samens via opbouwwerk@stichtingsamens.nl of telefonisch via 0297 – 230 280.

Op de foto: Een dierbare verliezen aan kanker is ingrijpend. Foto: aangeleverd.