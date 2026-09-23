Herfstwandeling met natuurmomentjes

Abcoude – De herfst laat zich steeds nadrukkelijker zien in de natuur. Wie die veranderingen al wandelend wil beleven, kan vrijdag 25 september deelnemen aan een gratis herfstwandeling van Gezond Natuur Wandelen in Abcoude. De deelnemers vertrekken vanaf Het Sporthuis Abcoude en wandelen in een rustig tempo naar natuurcentrum De Ruige Hof in Amsterdam-Zuidoost. Daar staat een koffiepauze met iets lekkers op het programma, gevolgd door een rondleiding met een gids over het natuurterrein. Tijdens de wandeling is er aandacht voor de natuur en de veranderingen die het najaar met zich meebrengt.

Het programma begint om 09.45 uur met het verzamelen bij Het Sporthuis. Om 10.00 uur start de wandeling. Rond 13.00 uur zijn de deel-nemers weer terug in Abcoude. Deelname is gratis en wordt mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Aanmelden kan tot en met donderdag 24 september 12.00 uur via wyke@gezondnatuurwandelen.nl, onder vermelding van ‘herfstwandeling Abcoude’. Het aantal deelnemers is beperkt. Bij voldoende belangstelling wordt bekeken of in Abcoude een wekelijkse of tweewekelijkse natuurwandeling kan starten.

Op de foto: Doe mee aan de herfstwandeling vanuit Abcoude. Foto: aangeleverd.