Poppentheater viert jubileum met concert

Amstelland – Het Amstelveens Poppentheater bestaat 60 jaar! Vier het mee met het swingende openluchtconcert ‘Alle dagen Feest’ op zondag 27 september door de Kinderband. Vanwege het feestelijke jubileumseizoen wordt het concert gratis aangeboden, maar er kan vrijblijvend een entreekaartje van 10 euro worden gekocht via amstelveenspoppentheater.nl. De opbrengst gaat dan naar het Charkiv Poppentheater in Oekraïne waar ze net als in het Amstelveens Poppentheater kinderen blij maken met hun voorstellingen.

De Kinderband staat bekend om hun vrolijke muziekshows voor kinderen, waarbij meezingen, meedansen en plezier centraal staan. Dankzij aanstekelijke beats, herkenbare melodieën en enthousiaste performers ontstaat een muzikale show die perfect is voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De Kinderband speelt populaire eigen nummers en bekende kinderliedjes. Ook zij doneren bij elk optreden aan het goede doel: Stichting Kika. Het concert ‘Alle dagen Feest’ op zondag 27 september begint om 14.30 uur vindt plaats in Openluchttheater Elsrijk.

Foto: De Kinderband treedt op tijdens het openluchtconcert (aangeleverd).