De Ronde Venen – Ouders van meisjes in de basisschoolleeftijd krijgen maandag 28 september de kans om meer inzicht te krijgen in de soms ingewikkelde wereld van vriendschappen tussen meisjes. Tijdens de gratis online workshop ‘Meidengedoe’ staat de vraag centraal hoe ouders hun dochter kunnen ondersteunen bij sociale uitdagingen binnen een vriendinnengroep.

Vriendschappen tussen meisjes kunnen snel veranderen. Waar vandaag nog sprake is van hechte vriendschappen, kunnen spanningen of conflicten morgen voor verwijdering zorgen. Uitsluiting, roddels, groepsvorming of subtiele opmerkingen spelen daarbij vaak een rol. Juist omdat deze situaties zich vaak onder de oppervlakte afspelen, vinden ouders het niet altijd eenvoudig om te herkennen wat er precies gebeurt.

Veranderende vriendschappen

Tijdens de interactieve Zoom-workshop wordt ingegaan op de verschillende rollen die meisjes binnen een groep kunnen aannemen en de invloed van veranderende vriendschappen. Ook krijgen ouders praktische handvatten om signalen beter te herkennen en hun kind te begeleiden zonder problemen direct over te nemen. Het doel is meisjes te helpen vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van vriendschappen, grenzen stellen en omgaan met groepsdynamiek.

Sociaal-emotionele vraagstukken

De workshop wordt verzorgd door Leonie Aalders uit Abcoude. Zij is moeder van twee pubers en begeleidt in haar praktijk kinderen en ouders bij sociaal-emotionele vraagstukken. Daarnaast schrijft zij over opvoeding en organiseert zij diverse workshops voor ouders. Eerdere deelnemers reageren positief op de bijeenkomst en waarderen vooral de combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden en interactie.

Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda. Daarnaast is Ouders Lokaal op zoek naar enthousiaste ouders die het team willen versterken. Vacatures zijn te vinden op de website van de organisatie.

Op de foto: Workshop helpt ouders bij ‘meidengedoe’. Foto: aangeleverd.