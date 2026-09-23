Popquiz Aalsmeer met Ron en John in Oude Veiling

Aalsmeer – Maar liefst 80 enthousiastelingen hebben zich al aangemeld voor de Popquiz Aalsmeer. In de sfeervolle bovenzaal van De Oude Veiling in het Centrum presenteren Ron en John op woensdag 14 oktober voor de 29ste keer hun succesvolle popquiz. Natuurlijk kunnen tijdens deze editie weer leuke verrassende muziekrondes verwacht worden. Zo wordt deze keer onder andere gedoken in de videoclips van André Hazes en is er een speciale Hister-ronde.

De Popquiz is elke keer weer anders, maar hetzelfde blijft het feest van herkenning met muziek van toen en nu. “Het is een feestje om dit te mogen organiseren”, aldus Popquizmakers en presentatoren Ron en John. “De voorbereidingen vinden wij al fantastisch dus de avond zelf wordt vast weer als vanouds. Lekker meedoen en vooral de deelnemers vermaken.”

Meedoen is nog mogelijk en kan met een team van vier tot zes personen. Aanmelden kan per mail: Popquizaalsmeer@gmail.com. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina en Insta-account van Popquiz Aalsmeer.

Foto: Presentator Ron kijkt uit naar de popquiz-avond (aangeleverd).