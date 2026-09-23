Abcoude – Piraten, muziek en veel humor staan centraal tijdens de muzikale familievoorstelling ‘Aadje Piraatje met een vat vol verhalen’. Meestervertellers Kaatje en Maatje brengen de verhalen van Marjet Huiberts tot leven. De muziek is van Rogier Bosman, bekend van Släpstick.

Met vocale hoogstandjes, boeren, scheten, vaten vol rum en een flinke dosis piratenhumor nemen de twee vrouwen het publiek mee aan boord van een schip vol mannen. Een voorstelling voor jong en oud, waarbij weinig te gek lijkt en zelfs aan de vingers mag worden gelikt – want dat hoort bij het piratenleven.

De voorstelling is zondag 4 oktober om 15.30 uur in Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan 46 in Abcoude. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Aadje Piraatje met een vat vol verhalen. Foto: aangeleverd.