Veteranen zoeken elkaar op voor steun en verbondenheid

De Ronde Venen – Veteranen in De Ronde Venen willen elkaar graag vaker ontmoeten voor steun, herkenning en verbondenheid. Dat bleek donderdagavond 17 september tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Alle veteranen uit de gemeente waren daarvoor uitgenodigd, 20 van hen waren aanwezig. Zij gingen met elkaar in gesprek over welke activiteiten of bijeenkomsten gewenst zijn om elkaar te kunnen ontmoeten en ondersteunen. Meerdere aanwezigen gaven aan zich in te willen zetten om die activiteiten mogelijk te maken.

De bijeenkomst was georganiseerd door een aantal veteranen, met ondersteuning van de gemeente. “Veteraan zijn stopt niet op het moment dat een missie eindigt. De ervaringen die u opdeed en de dingen die u zag en meemaakte, nam u mee naar huis. Met veel veteranen gaat het goed. Zij vinden na terugkeer hun weg en bouwen hun leven weer op. Maar voor sommigen blijft de impact van die ervaringen ook jaren later voelbaar”, zei burgemeester Rosan Kocken aan het begin van de bijeenkomst.

Bron van steun

Juist daarom is het waardevol dat veteranen elkaar opzoeken. Iemand met soortgelijke ervaringen begrijpt vaak precies wat een ander bedoelt. Een gesprek of ontmoeting lijkt misschien klein, maar kan van grote betekenis zijn. Veteranen vormen voor elkaar een onmisbare bron van steun, herkenning en verbondenheid. De gemeente ondersteunt daarom initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en verbinding tussen veteranen, zei burgemeester Kocken.

Veteranen gemist

Een groep veteranen werkt de voorstellen de komende tijd verder uit. Een belangrijk aandachtspunt blijft om alle veteranen in de gemeente te bereiken. Alle veteranen in De Ronde Venen hadden een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst, maar lang niet alle genodigden waren aanwezig. Dat leidde bij de organisatie tot de constatering dat nog veel veteranen worden gemist.

Een veteraan is een militair, beroeps of dienstplichtig, die heeft gediend tijdens oorlogsomstandigheden of vredesmissies. Veteranen die meer willen weten of op de hoogte willen worden gehouden, kunnen een mail sturen naar veteranendrv@gmail.com. Een collega-veteraan neemt dan contact op.

Op de foto: Burgemeester Kocken tijdens de bijeenkomst met veteranen in de raadzaal van het gemeentehuis: ‘Veteraan zijn stopt niet op het moment dat de missie eindigt.’ Foto: aangeleverd.