Opruimactie op bedrijventerrein Mijdrecht

Mijdrecht – In aanloop naar World Cleanup Day werd vrijdagmiddag op het bedrijventerrein in Mijdrecht een gezamenlijke opruimactie gehouden. Om 16.00 uur trokken onder anderen Wim de Jong, Benjamin de Jong, wethouder Kees van Uden, Bart Peek, Astrid Pothuizen en Gerben Bleumink de werkhandschoenen aan. De actie vond plaats rond het bedrijfspand van Feka.

World Cleanup Day vindt vanaf 2024 elk jaar vast plaats op 20 september. Sinds de officiële opname op de kalender van de Verenigde Naties is dit een vaste internationale datum geworden. Aangezien 20 september in 2026 op een zondag viel, werden veel lokale opruimacties in Nederland en België georganiseerd in het weekend van vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september 2026.

Gewapend met grijpers en vuilniszakken gingen de deelnemers op zoek naar zwerfafval. Daarbij werd onder meer plastic verpakkingen, blikjes, sigarettenpeuken en wegwerpbekers aangetroffen. Volgens initiatiefnemer Wim de Jong is het belangrijk dat ondernemers, inwoners en gemeente gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een schone omgeving.

Wethouder Kees van Uden benadrukte eveneens het belang van dergelijke initiatieven. Een schone omgeving draagt volgens hem bij aan een prettiger straatbeeld en een beter milieu. De opruimactie bood daarnaast gelegenheid om met elkaar te spreken over de oorzaken van zwerfafval en manieren om te voorkomen, dat afval op straat belandt.

World Cleanup Day is een wereldwijde opruimactie waarbij jaarlijks miljoenen vrijwilligers in meer dan 180 landen in actie komen. Straten, parken, natuurgebieden, bedrijventerreinen en waterkanten worden schoongemaakt. Naast het daadwerkelijk opruimen is bewustwording een belangrijk onderdeel van de campagne. De Plastic Soup Foundation is een van de organisaties, die de campagne ondersteunt.

De actie in Mijdrecht was vooral bedoeld als symbolisch startschot voor de landelijke en wereldwijde opruimactiviteiten. De deelnemers hopen anderen te stimuleren om ook bij te dragen aan een schone leefomgeving. Dat kan volgens de initiatiefnemers het hele jaar door, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, een buurtactie of een gezamenlijke opruimactie. De boodschap van de middag was duidelijk: een schone omgeving vraagt om gezamenlijke inzet. Kleine acties kunnen daarbij bijdragen aan een groter resultaat.

Op de foto: Onder anderen Wim de Jong, Benjamin de Jong, wethouder Kees van Uden, Bart Peek, Astrid Pothuizen en Gerben Bleumink trokken de werkhandschoenen aan. Foto: aangeleverd.