Mijdrecht – Stichting Venen Muzikaal organiseert dinsdag 29 september van 10.00 tot 12.00 uur in samenwerking met Veenweidebad/Optisport aan de Ontspanningsweg 1 een Hollandse meezingochtend met een optreden van Wim Holla(nd) met De Hollandse Meiden. De entree is gratis.

Iedereen kan gezellig komen meezingen met De Hollandse Meiden, tekstboeken zijn aanwezig. Bij het optreden worden er liedjes gezongen uit de jaren 50, 60 en 70, maar ook zullen er modernere hits worden gezongen, zoals ‘De Engelbewaarder’, ‘De Regenboog’ en ‘Als Sterren aan de Hemel staan’.

Op de foto: Meezingen met Wim en De Hollandse Meiden. Foto: aangeleverd.