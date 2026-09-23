Turfrace brengt historische zeilvaart naar Vinkeveen

Vinkeveen – Het water tussen Warmond en Vinkeveen vormt komend weekend opnieuw het decor van de Turfrace Warmond-Vinkeveen-Warmond. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september gaan traditionele zeilende bedrijfsvaartuigen en lelyvletten met elkaar de strijd aan.

De Turfrace is geïnspireerd op de historische turfvaart, waarbij turf vanuit de veengebieden per schip naar de steden werd vervoerd. Tijdens de wedstrijd proberen de deelnemers deze manier van varen zo veel mogelijk in ere te houden. Zeilen, bomen en jagen zijn daarbij belangrijker dan het gebruik van een motor.

Vrijdagmorgen vertrekken de deelnemers om 07.30 uur vanuit Warmond richting Vinkeveen. Via onder meer Ter Aar en Nessersluis bereiken de schepen de Vinkeveense Plassen. In de loop van de middag worden de eerste deelnemers bij Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude (WVA) aan de Baambrugse Zuwe verwacht. Belangstellenden kunnen daar de traditionele schepen van dichtbij bekijken.

Zaterdag 26 september om 10.00 uur vertrekt de vloot vanaf de WVA voor de terugtocht naar Warmond. Het startsein wordt gegeven door Amber Beijer, wethouder Sport van De Ronde Venen. De bemanningen nemen daarbij een symbolische lading turf mee.

De Turfrace stelt de bemanningen voor de nodige uitdagingen. Wind, bruggen, sluizen en smalle watergangen vragen om zeilvaardigheid en goed teamwork. De deelnemers kunnen de race volgen via een online Track & Trace-systeem.

De finish en prijsuitreiking vinden zondag 27 september plaats in Park Groot Leerust in Warmond.

Op de foto: Het water tussen Warmond en Vinkeveen vormt komend weekend opnieuw het decor van de Turfrace Warmond-Vinkeveen-Warmond. Foto: aangeleverd.