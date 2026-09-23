Inschrijving hardlopen GeZZinsloop of G-Run gestart

Mijdrecht – Zondag 1 november zullen in Mijdrecht opnieuw de gratis toegankelijke Rabobank GeZZinsloop en de G. Brouwer & Zn G-Run van start gaan als onderdeel van de 35e Zilveren Turfloop. Dit loopevenement maakt deel uit van het Zorg & Zekerheid Circuit met in totaal negen loopevenementen. Atletiekvereniging De Veenlopers is druk in de weer om er ook in 2026 weer een groot succes van te maken.

Starttijden

De eerste groep van de GeZZinsloop start om 09.30 uur. Telkens twee minuten daarna start een andere groep, in totaal zes groepen. De laatste groep start om 09.40 uur. De G-Run start om 09.50 uur.

Route

De deelnemers aan de GeZZinsloop en G-Run starten hun hardloopronde op de parkeerplaats van Argon in Mijdrecht. Vervolgens lopen zij ongeveer een kilometer. Eerst door het mooie park, vervolgens via het fietspad langs de Oosterlandweg terug naar de Hoofdweg. Hier is de finish, waar zij onder aanmoedigingen van ouders, grootouders en vrienden binnen zullen worden gehaald.

Iedere deelnemer ontvangt een medaille. Na binnenkomst van de laatste loper vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine van Argon aan de Hoofdweg.

Meer informatie: www.veenlopers.nl.

Op de foto: De start. Foto: aangeleverd.