Mijdrecht – De werkzaamheden aan de Mijdrechtse Dwarsweg zorgen momenteel voor een ‘omleidingsroute’. Op deze route zijn meerdere verkeersdrempels aangebracht om de snelheid van het verkeer te beperken. Volgens een weggebruiker hebben de maatregelen het gewenste effect. “De opeenvolging van de drempels maakt het noodzakelijk de snelheid aan te passen. Daardoor wordt op de route duidelijk rustiger gereden.” De verkeersmaatregelen worden positief beoordeeld.
Op de foto: Verkeersdrempels zorgen voor lagere snelheid. Foto: Wilco de Vries.