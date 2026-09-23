Winteractief-reis met Senior Sportief Actief De Ronde Venen

De Ronde Venen – Senior Sportief Actief De Ronde Venen organiseert jaarlijks een 8-daagse winteractief-reis voor deelnemers. De komende busreis staat gepland van 20 tot en met 27 februari 2027 en gaat naar Wildermieming in Tirol, Oostenrijk. De deelnemers verblijven in Hotel Traube (***). Tijdens de reis staan langlaufen en wandelen centraal.

Omdat er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook mensen die geen deelnemer zijn van Senior Sportief Actief aan de reis deelnemen. De kosten bedragen 819 euro per persoon, op basis van halfpension en verblijf in een gedeelde tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van 225 euro. Bij de reis zijn het gebruik van een langlaufset gedurende het verblijf en een dagdeel langlauf-les inbegrepen. Bus opstapplaatsen zijn in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.

Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij Kees van Wijngaarden, bij voorkeur per e-mail via cj.van.wijngaarden@ziggo.nl of telefonisch via 06 – 2218 7959. Meer informatie over de reis en de bijzonderheden: www.seniorsportiefactiefdrv.nl/evenementen.

Op de foto: Winteractief-reis met Senior Sportief Actief DRV. Foto: aangeleverd.