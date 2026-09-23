Mijdrecht – Samen zingen als manier om mensen met elkaar te verbinden. Dat is donderdag 24 september het uitgangspunt van de landelijke actie Eén tegen Eenzaamheid. Stichting Venen Muzikaal sluit hierbij aan met een ochtend rond het thema ‘Hart voor elkaar’.

Samen zingen kan volgens de stichting meer betekenen dan alleen muziek maken. Het biedt gelegenheid om anderen te ontmoeten, contact te maken en even uit de dagelijkse zorgen te stappen. Juist in moeilijke periodes kan het gezamenlijk zingen bijdragen aan een gevoel van verbondenheid en nieuwe energie.

Onder het motto ‘Schep vreugde in ’t leven. Kom en zing mee met iedereen’ is iedereen welkom om mee te zingen. De ochtend vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. De zaal gaat om 09.30 uur open. Deelname is gratis. Tijdens de pauze wordt koffie of thee aangeboden. Na afloop ontvangen de deelnemers een kleine hartelijke attentie.

Op de foto: Zingen brengt mensen samen tegen eenzaamheid. Foto: aangeleverd.